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疫期自殺飆新高 60歲以上占44% 港1天至少1長者死

香港新聞組╱香港27日電
2020年至2021年疫情期間，長者自殺數字屢創新高，相當於每天至少1名長者自殺身亡。圖為長者在香港仔路旁倚欄休憩。(中通社)
2020年至2021年疫情期間，長者自殺數字屢創新高，相當於每天至少1名長者自殺身亡。圖為長者在香港仔路旁倚欄休憩。(中通社)

近年香港自殺死亡個案呈上升趨勢，以長者升幅最為明顯。根據數據，去年有1010宗自殺個案，逾40%（446宗）為60歲以上長者，較5年前升逾兩成，對比10年前更升逾五成半。若以2020年至2021年疫情期間來看，相當於每天至少1名長者自殺身亡。

文匯報報導，關注自殺機構「生命熱線」表示，疫情下一些長者缺乏人際網絡，倍感孤獨，呼籲家人主動與他們多聯絡，社會亦應多關注長者精神健康問題。機構並指，不少長者即使心理出現異狀亦不願主動求援，建議勿再嚴格收緊社交距離措施，尤其勿禁跨家庭聚會，令長者維持社交活動。

「生命熱線」根據過去10年香港自殺死亡數字及該機構接獲的求助個案分析，過去5年香港自殺人口呈上升趨勢，由2017年的916宗增至2022年的1018宗，僅去年微跌至1010宗，尤以60歲以上自殺情況增長明顯，由2012年286人增至去年446人自殺身亡，10年內個案上升逾55%。2021年數據顯示，60歲以上個案從高處墜落和吊死比率最高，分別占56%及24%。

分析發現，相比其他年齡層，有自殺風險的長者更少主動向外求助。「生命熱線」平均每月接獲逾萬個求助電話，雖然並非所有來電者都會透露年齡層，但已知年齡的個案中，60歲以上占比僅3%，求助最多的是41歲至60歲年齡組別。

其中男性自殺者較女性更多，但女性反而更願意求助。去年長者自殺個案數字中男性占63%，但今年「生命熱線」數據顯示，求助者中女性占比多達74%。「生命熱線」執行總監吳志崑指出，熱線未必是長者首先會選用的求助方式，因不少長者較排斥遠程交流，故透過社工外展服務接觸長者，對早期自殺干預至關重要，該會亦與不同地區團體合作，接收轉介個案。

吳志崑對長者自殺狀況非常擔憂。他認為香港生活節奏急促，市民未必多關注親屬中的長者，加上因應疫情實施的社交距離措施，亦令部分長者減少與社會接觸，喪失人際網絡。這些因素都令長者精神壓力大增。

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