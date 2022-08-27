香港1周5官染疫 大坑舞火龍恐第3年停辦

圖為2019年香港獨特的中秋傳統民俗活動「大坑舞火龍」在大坑上演。該民俗活動已被列為國家級非物質文化遺產。(中新社資料照片)

香港 連日錄得逾7000宗確診，過去一周也有5名官員染疫，多項中秋慶祝活動可能被迫停辦，包括被列為國家級非物質文化遺產的「大坑舞火龍」，而若今年確訂定辦，這將是「大坑舞火龍」連續第3年因疫情 停辦。

明報報導，香港近日疫情升溫，過去一周26名主要官員當中，5人感染，比率近兩成，包括商務及經濟發展局長丘應樺、入境處長區嘉宏、警務處長蕭澤頤及廉政專員胡英明等。醫衛局長盧寵茂表示關注，已要求政府總部員工每周兩次核酸檢測 ，以防疫情影響政府的『大腦中樞』。他強調政府暫未考慮「在家工作」，但視乎疫情變化，「任何方案都考慮」。

報導指出，商經局表示，副局長陳百里、局長政治助理李世華列密切接觸者，正家居檢疫，兩人每天均有快測，昨日結果均是陰性。行政長官辦公室昨表示，特首與同事開會時全程戴口罩，昨快測結果陰性。

此外，大坑夜龍承傳人陳德輝表示，數周前已向當局申請舉辦舞火龍，惟至今未獲批，料今年恐將再停辦。身兼大坑火龍文化館理事長的立法會議員林筱魯稱，會爭取舉辦舞火龍，以延續習俗，文化館則正常運作。

據報導，陳德輝表示，因應現時疫情嚴峻，以往舞火龍活動有過萬市民參與，估計很大可能不獲批。他表示，現正製作大型火龍龍頭，亦已準備好活動材料，對於今年或連續第三年停辦活動，他表示「沒有可不可惜」，只望明年可以復辦。

林筱魯表示，由於舞火龍需封路，參與人數較多，或牴觸限聚措施。林又說，會盡量爭取舉辦舞火龍，因舞火龍屬重要習俗，亦盼能藉活動祈求驅除疫情。

另外，今年維園並無綵燈文娛活動，只設綵燈展。康文署表示，今年會在文化中心露天廣場、維園、大埔海濱公園及東涌文東路公園舉辦中秋綵燈展，展示綵燈及光影裝置，惟因應疫情最新情况，將不設表演和文娛活動項目。