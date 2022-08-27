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香港疫情升溫 出席8人以上宴會須快測

香港新聞組╱香港27日電
香港市民28日起出席宴會需出示24小時內快速測試陰性證明。圖為一酒樓展出宴會餐廣告。(中新社)
香港市民28日起出席宴會需出示24小時內快速測試陰性證明。圖為一酒樓展出宴會餐廣告。(中新社)

香港昨日錄得7835宗確診個案，新增7人死亡，預料每日確診數量很快升破萬宗。醫務衛生局局長盧寵茂昨宣布6項新防疫措施，包括明天起，市民出席8人以上宴會前需出示24小時內快速測試陰性證明；學者、醫生認為，僅增加出席宴會者事前做快測的要求，對控疫作用不大。

大公報報導，盧寵茂表示，如確診數字再上升，或別無選擇再收緊社交距離措施。有餐飲業憂慮，難以確保客人提供真實快測證明，又建議強制社區長者接種疫苗，加強對紅黃碼人士監察，平衡防疫與經濟發展需要。

盧寵茂表示，第五波疫情在6月初反彈回升，上月中有一段時間較穩定，過去兩周確診個案急增，由每日4000多宗飆升到前日最高超過8500宗，而確診數字連續三天超過7000宗。病毒即時繁殖率由原來低於1已升至最新接近1.44，換言之，兩周後每日確診個案可能會變成雙倍，預測很可能很快會超過1萬，甚至再繼續上升。

隨著疫情升溫，公營醫療體系毫無疑問面對越來越大的壓力，現時已有三成到五成公營醫療服務受影響，盧寵茂最擔心社區有近50%長者未有接種疫苗。

另外，為減低餐飲處所及表列處所的傳播風險，明天起出席8人以上飯局或宴會須提交24小時內快速抗原測試結果照片，或48小時內核酸檢測陰性結果證明。他補充說，人數多過坐一枱、有共同目的同於餐飲處所用膳即視為宴會，例如12名顧客分兩枱用膳也要快測。

香港餐飲聯會協會會長黃家和表示，宴會客人快測不會令大枱客減少，食肆前線員工亦難以確保相片有否存心造假欺騙。他認為，政府可考慮強制社區長者接種疫苗，並加強對紅黃碼人士監察，在平衡防疫時亦考慮經濟需要，他擔心疫情上升而令食肆再次限人數和時間，甚至禁堂食，飲食業再陷入困境。

明報報導，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，只在出席宴會前須做快測作用不大。醫管局前行政總裁梁栢賢也說，香港每日實際感染個案可能已破萬，不論快測或核酸檢測都無法阻止疫情擴散，他認為關鍵是提高疫苗接種率。

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