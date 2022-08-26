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賣豬仔案 18港人仍被囚 累計41人受害

香港新聞組／香港26日電
警方在機場提醒旅客小心海外求職詐騙及注意旅遊安全。（中新社）
警方在機場提醒旅客小心海外求職詐騙及注意旅遊安全。（中新社）

東南亞國家的「賣豬仔」案件，港人身陷求職騙案，截至昨日保安局稱再接獲多兩宗求助個案，累計41宗，有18人仍然被困，分別有6人和12人身處緬甸和柬埔寨。香港保安局稱，昨再多3名港人經協調下由泰國安全回港。

明報報導，保安局發言人昨表示，接獲的41宗港人求助個案，據執法部門資料顯示，23人已確認安全，當中15人已回港；其餘18人中，相信6人身處緬甸，12人身處柬埔寨，人身自由受限制。

報導指出，局方昨深夜發新聞稿稱，3名早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助的港人，經外交部駐港特派員公署、中國駐緬甸和泰國大使館及香港駐曼谷經貿辦協助下，昨由泰國返港。自保安局專責小組成立以來，累計4名求助人經協調下回港。局方引述各人稱，感謝國家及特區政府協助，以能迅速、安全回港。

香港01報導，保安局表示，由今年1月至昨日（25日），香港的執法部門（包括入境處和警務處）共接獲41名港人求助個案，據執法部門獲得的資料，其中23名港人已確認安全，當中12名已回港。

香港01報導，截至22日為止，警方已累計拘捕7名涉案人士，包括5男2女，有3人暫被控一項「串謀詐騙」罪，當中包括一名27歲女子，以及2名分別30歲及23歲的男子，案件早前已於東區裁判法院提堂。

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