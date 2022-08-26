港+8579例 收緊社交距離？ 網民：最驚無堂食

香港25日新增8579例確診個案；圖為市民戴口罩出行。（中通社）

香港疫情 繼續升溫，單日新增新冠確診個案突破八千例，數字是近月新高。香港衛生當局認定，疫情嚴峻，加速升溫。

香港衛生當局25日公布，新增8579例新冠病毒確診，其中297例是輸入個案。

香港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上說，疫情轉趨嚴峻，已突破八千例，確診數字加速上升，反映病毒傳播速度加快，預料每日確診數字很快會突破一萬例，對醫療系統造成很大負擔。他呼籲市民不要以掉以輕心，要加強防範，減少大型聚餐或跨家庭聚會，如確診需要隔離，不要再將病毒傳播。

對疫情升溫到何種水平，港府會收緊社交距離 措施，歐家榮稱每日確診個案增加數百，甚至一千例，情況令人憂慮，顯示社區的傳播速度加速上升，當局不希望一刀切推出激進的社交距離措施，但如疫情再進一步上升，香港政府會考慮經濟和社會需求各方面因素，採取合適的防控措施。

香港醫院管理局說，再有九名確診者離世，年齡由70至108歲，分別有高血壓、冠心病或曾經中風等疾病，其中兩人分別有糖尿病和肝硬化等慢性病，離世原因相信與新冠病毒關係不大。

香港最新狀況是醫生和醫院爆疫。香港醫管局總行政總理李立業說，香港出現一個醫院婚宴群組，再多五名醫生確診，分別來自佛教醫院、廣華醫院及下葵涌普通科門診，合計有11名醫生感染。目前未有病人被列為密切接觸者，醫院服務亦不受影響。

香港再有兩間醫院出現病房爆疫，香港醫管局說，屯門醫院内科及老人科病房一名女病人篩查中確診，追查發現多名高齡女病人確診；博愛醫院内科及老人科病房一名病房服務助理前日確診，追蹤下發現多一名員工和兩名高齡男病人確診，全部人情況穩定，正接受隔離治療。

香港新聞組／香港26日電

此外，香港01報導，香港疫情持續升溫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，政府不排除收緊社交距離措施，呼籲市民減少多人聚會，一句「政府或會收緊社交距離措施」觸動了網民的神經。

消息一出即引來網民熱議，不少人都擔心疫情惡化，認為市民本身亦要做好防疫，亦有不少人最擔心政府會要求食肆收緊堂食，認為如果沒有晚市，市面再次沉寂將嚴重打擊經濟活動，「最驚搞到經濟清零」。也有人列出政府近日放寬入境檢疫及昨日（8月24日）公布放寬黃碼人士可參與特定展覽的政策，質疑「疫情轉差，反而進一步放寛檢疫限制，這是什麼政策？」更有網民擔心拖累中秋節的闔家團圓，因9月10日便是中秋佳節，擔心一旦收緊社交距離措施會影響過節氣氛，也難以跟親朋戚友聚首一堂。