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香港出口連跌3月 7月跌8.9% 2年半來最糟

香港新聞組／香港26日電
香港7月出口大幅下滑，因貿易受香港與中國大陸通關不暢、全球經濟需求降溫嚴重拖累；圖為香港葵涌碼頭。（中新社）
香港7月出口大幅下滑，因貿易受香港與中國大陸通關不暢、全球經濟需求降溫嚴重拖累；圖為香港葵涌碼頭。（中新社）

據彭博報導， 香港7月出口大幅下滑8.9%，這是2020年以來的最差表現。因貿易受香港與中國大陸內地通關不暢、全球經濟需求降溫嚴重拖累。

香港政府統計處周四表示，7月香港整體出口同比下跌8.9%。遜於經濟學家預期的下跌4.8%。這也是出口連續第三個月下滑，為3月份以來最糟表現。3月份時中國的疫情封控措施影響了商品流動。

香港7月進口意外同比下跌9.9%，而經濟學家的預期為下跌0.5%。這是2020年以來的最差表現。7月錄得貿易逆差276億港元，6月份逆差685億港元。

香港特區政府在發布數據的新聞稿中稱，7月表現不佳的原因在於外部環境惡化，跨境陸路運輸繼續受到干擾以及加息。香港對中國內地的出口下降10.7%，對美國出口下跌15.8%，對英國出口下跌29.2%。

「展望未來，環球成長動能減弱將繼續拖累香港的出口表現，」政府發言人在新聞稿中表示。「先進經濟體加大力度收緊貨幣政策以壓抑通膨，將打擊環球需求。地緣政治局勢緊張和疫情引致的供應鏈干擾也增添下行壓力」。

此外，中通社報導，香港特區政府統計處25日公布，7月錄得有形貿易逆差276億港元，相等於商品進口貨值的6.8%。

政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾下，7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口跌幅擴大，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。展望未來，環球增長動能減弱將繼續拖累香港的出口表現。

按地區劃分，輸往亞洲的整體出口貨值下跌7.8%。此地區內，日本跌17.5%、內地跌10.7%。至於輸往印度、新加坡、馬來西亞和越南出口都有上升。此外，英國跌29.2%、美國跌15.8%。

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，香港下半年經濟發展仍面臨不同挑戰。不過香港特區政府繼續實施第二階段消費券計劃，也有望支持消費，提振營商信心。

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