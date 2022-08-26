我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

港府斷後路 令移民9月前交回公屋

記者林則宏／香港26日電
一年來有高達11.32萬名港人淨遷出香港，港府將限期強制收回其原本居住的「公屋」。（中通社）
一年來有高達11.32萬名港人淨遷出香港，港府將限期強制收回其原本居住的「公屋」。（中通社）

香港特區政府日前公布的2022年中人口數據顯示，近一年來有高達11.32萬名港人淨遷出香港。據香港中通社報導，對於已移民者，港府將限期強制收回其原本居住的「公屋」。

公屋即社會住宅，是香港政府為低收入民眾提供的租賃住宅，由政府出資興建並擁有產權，以廉價租金出租。根據維基百科訊息，截至2016年3月31日，香港約有三分之一民眾（逾214萬人）居住在公屋。

近兩年來因政經環境的變動，香港出現新一波移民潮。（路透）
近兩年來因政經環境的變動，香港出現新一波移民潮。（路透）

香港中通社指出，近日有網友發文稱，他的朋友一家四口三個月前移民，原居住的沙田區公屋便空下來，但並未交還港府。因擔心兩名年幼孩子不能適應國外的生活，所以留下公屋作為「後路」。

報導稱，「本以為神不知鬼不覺，可以在移民同時又享受香港福利，萬萬沒想到的是，香港近期疫情反彈，港府連日公布一連串強制檢測大廈名單，要求曾到訪涉事處所的人士必須接受強制檢測。這一家四口在港居住的公屋就被列入強檢名單。」

這戶家庭因未按規定接受核酸檢測，最後被港府查出全家已離開香港。香港中通社指出，公屋是香港特區政府給予低收入港人的福利，離開香港自然要交還。因此，港府隨後要求收回有關公屋單位，並要求於9月前遷出。

報導表示，不少網友留言支持港府做法。有網友稱，「有財力移民的人不應該再占用香港的福利」；「做人都要有公德心，用不著（公屋）就還給有需要的人。要留後路，也是留自己的財產，而不是公共資源」。

香港專欄作家屈穎研近日也對此發聲表示，過去房屋署因私隱條例很難查出哪些公屋已經長期空置。但疫情以來這三年，衛生署做了多輪強制核酸檢測，其中包括不少公屋，相信已經掌握很多空置公屋的資料。

她指出，如果再加上入境處的出境記錄，有關部門想要找出哪些人「連續三個月空置公屋」，從而收回公屋，一點都不難。「如果政府各部門積極互通資料，收回被長期霸占的空置公屋，給有需要的家庭入住，相信比等一塊地去解決房屋問題快捷得多」。

香港房屋局局長何永賢早前在立法會回應議員葉劉淑儀質詢時表示，今年上半年在房委會轄下公屋進行250次「圍封強檢行動」，約10%住戶沒有應門。

截至今年6月底，在行動中，沒有應門的住戶數目占需檢測住戶總數約一成。在完成強檢行動後，政府會在執法行動中向無進行檢測的住戶，發出強檢令或定額罰款通知書。

香港 檢測 移民

上一則

住客裸身困浴室2小時 酒店酸誇張：用力能拽開…拒道歉

下一則

一家都這樣…沒帶鑰匙 93歲「蜘蛛人」攀3樓外牆回家

延伸閱讀

快看世界／這紅光好刺眼...香港妙提醒行人抬頭過馬路

快看世界／這紅光好刺眼...香港妙提醒行人抬頭過馬路
香港故宮最後10件書畫精品 將展一個月後回京休眠三年

香港故宮最後10件書畫精品 將展一個月後回京休眠三年
港確診破7000宗 不排除過萬例將收緊防疫

港確診破7000宗 不排除過萬例將收緊防疫
疫期藉偷減壓 香港超市竊案增7成 主婦涉案居多

疫期藉偷減壓 香港超市竊案增7成 主婦涉案居多

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣