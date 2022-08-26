港府斷後路 令移民9月前交回公屋

一年來有高達11.32萬名港人淨遷出香港，港府將限期強制收回其原本居住的「公屋」。（中通社）

香港 特區政府日前公布的2022年中人口數據顯示，近一年來有高達11.32萬名港人淨遷出香港。據香港中通社報導，對於已移民 者，港府將限期強制收回其原本居住的「公屋」。

公屋即社會住宅，是香港政府為低收入民眾提供的租賃住宅，由政府出資興建並擁有產權，以廉價租金出租。根據維基百科訊息，截至2016年3月31日，香港約有三分之一民眾（逾214萬人）居住在公屋。

近兩年來因政經環境的變動，香港出現新一波移民潮。（路透）

香港中通社指出，近日有網友發文稱，他的朋友一家四口三個月前移民，原居住的沙田區公屋便空下來，但並未交還港府。因擔心兩名年幼孩子不能適應國外的生活，所以留下公屋作為「後路」。

報導稱，「本以為神不知鬼不覺，可以在移民同時又享受香港福利，萬萬沒想到的是，香港近期疫情反彈，港府連日公布一連串強制檢測 大廈名單，要求曾到訪涉事處所的人士必須接受強制檢測。這一家四口在港居住的公屋就被列入強檢名單。」

這戶家庭因未按規定接受核酸檢測，最後被港府查出全家已離開香港。香港中通社指出，公屋是香港特區政府給予低收入港人的福利，離開香港自然要交還。因此，港府隨後要求收回有關公屋單位，並要求於9月前遷出。

報導表示，不少網友留言支持港府做法。有網友稱，「有財力移民的人不應該再占用香港的福利」；「做人都要有公德心，用不著（公屋）就還給有需要的人。要留後路，也是留自己的財產，而不是公共資源」。

香港專欄作家屈穎研近日也對此發聲表示，過去房屋署因私隱條例很難查出哪些公屋已經長期空置。但疫情以來這三年，衛生署做了多輪強制核酸檢測，其中包括不少公屋，相信已經掌握很多空置公屋的資料。

她指出，如果再加上入境處的出境記錄，有關部門想要找出哪些人「連續三個月空置公屋」，從而收回公屋，一點都不難。「如果政府各部門積極互通資料，收回被長期霸占的空置公屋，給有需要的家庭入住，相信比等一塊地去解決房屋問題快捷得多」。

香港房屋局局長何永賢早前在立法會回應議員葉劉淑儀質詢時表示，今年上半年在房委會轄下公屋進行250次「圍封強檢行動」，約10%住戶沒有應門。

截至今年6月底，在行動中，沒有應門的住戶數目占需檢測住戶總數約一成。在完成強檢行動後，政府會在執法行動中向無進行檢測的住戶，發出強檢令或定額罰款通知書。