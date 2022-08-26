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港MIRROR墜屏案 屏幕500公斤 涉報稱500磅

香港新聞組╱香港26日電
MIRROR上月紅館演唱會，重達600公斤的LED屏幕突然脫落，砸傷2名舞者。(美聯社)
MIRROR上月紅館演唱會，重達600公斤的LED屏幕突然脫落，砸傷2名舞者。(美聯社)

男團MIRROR上月演唱會發生墜屏傷人事故，政府跨部門調查後發現，墜下的屏幕實際比主辦單位報稱更重，「相差很大百分比」。小組測試屏幕的重量是500至520公斤，6個屏幕重量不一，據悉主辦方向康文署申報重量為500磅（即約227公斤），即相差逾一倍，

香港明報報導，跨部門工作小組前日指出3項問題導致斷纜，包括懸吊屏幕的鋼索承受力低正常約兩成。小組委員、工程師學會代表司徒家成在港台「千禧年代」節目稱，涉事鋼索承受力約1100公斤，較同類鋼索承受力1400公斤低約兩成，惟視乎設計者調整的安全系數，鋼索或足夠應付屏幕重量，又稱註冊工程師可目測或觸摸鋼索是否「𠝹手」，判斷涉事鋼索有否問題。

司徒家成認為屏幕單位紀錄的問題，不一定是導致鋼索斷掉的成因，否則兩條涉事鋼索都會斷掉（事件中先斷一邊），而另一邊接連鋼索的吊環螺絲斷裂，小組將做剪力和拉力測試，惟吊環螺絲仍在警方手中。

報導稱，下墜的巨幕由兩條鋼索懸吊，而據康文署「懸掛布景的硬件設備」指引，建議長條形的硬件布景需使用最少3條鋼索。司徒家成表示，涉事巨幕並非很闊，認為兩條獨立的鋼索懸吊已足夠。

另據理大機械工程學系退休工程師盧覺強表示，跨部門工作小組調查發現涉事懸掛裝置，每條鋼索實際斷裂負重為1100公斤，巨型屏幕實際重量約500公斤。盧覺強表示，在一邊鋼索斷裂令屏幕下墜一刻，屏幕不再靜止，有速度下拉力可增加2至3倍。對於司徒家成指主辦方聲稱的屏幕重量與實際存差距，可能是重量單位出錯，盧認為工程師處理單位有錯情况少見，「除非自己沒有秤過只聽人噏，就有可能錯」，若有親自度量及計算，處理單位應不會有誤。

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