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北上開學人文關懷通道 逾500港生登記

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

教育局前日推出內地高校港生入境內地便利措施，包括將港生納入粵港澳陸路口岸人文關懷通道，以及增加來往香港與內地城市的航班。教育局局長蔡若蓮表示，截至昨日下午5時合共收到504宗個案。

大公報報導，教育局局長蔡若蓮昨日在社交媒體上表示，截至下午5時，當局合共收到504宗個案，當中以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散。同學主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共有434人。另外，教育局亦合共收到287宗查詢。蔡若蓮昨日傍晚亦前往查詢中心，感謝各同事為學生多行一步，幫助學生打通北上之路。

教育局副祕書長李忠善則指，局方會盡早通知學生結果。有內地升學大三學生對記者表示，相信政府會妥善安排出核酸報告的時間，「始終政府都係希望幫到我哋呢班學生。」

另外國泰航空表示，8月27日至9月12日會加開五個飛往內地的航班，為學生開通特別訂票快線，全力配合他們如期赴內地開啟新學期。

李忠善昨日在電台節目表示，前日收到的101宗申請中，85%學生計劃經陸路返內地，15%將坐飛機前往內地升學。其中，陸路方面有58宗計劃前往廣東、13宗前往福建、13宗到北京。經陸路到內地升學的學生收到電郵後，可到指定網站領取深圳名額；計劃搭飛機離開的學生，亦會收到航空公司特設聯絡方法訂機票。

對於有港生稱往內地機票價格高昂，李忠善說，相信增加航班對穩定票價有好處。內地當局要求航空公司增加航班，預留機位給參與計劃的港生，但要等本周五完成登記後，分析配對，再決定哪些城市要增加航班。但若根據前日登記的101人中，只有16人乘航班赴內地，即使不增航班也可處理。

談及學生有可能趕不及取陰性檢測報告的問題，李忠善強調，局方會盡早通知學生，相信只要與內地部門保持聯絡，這種情況不會出現。

立法會議員楊永杰昨日亦建議，政府應「幫人幫到尾」，與航空公司商討，限訂機票價格，或以包機形式送學生，讓學生能以合理價錢購買機票。「學生可先前往上海、廣東省等地，完成隔離後再坐高鐵等前往就學城市。」

廣西中醫藥大學三年級學生Michael在電台節目說，七月起便難以預訂金巴車票，相信今次措施有所幫助。他認為目前本港核酸檢測出結果速度快，不擔心過關時未趕得及取得報告。

教育局 升學 檢測

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