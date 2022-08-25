「賣豬仔」港累計39宗 受害人：一天做12小時僅吃1餐

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府保安局昨日表示，再接獲多一宗涉及港人被誘騙至東南亞國家「賣豬仔」的求助個案。由今年1月至本月23日，入境處和警方累計收到39名港人的求助個案，在已確認安全的18人中，有12人已回港。至於餘下21人，根據最新資料，有10人身處緬甸 ，11人身處柬埔寨，其人身自由均受到限制。

文匯報報導，截至本月22日，香港警方已累計拘捕5男2女，其中3人暫被控一項串謀詐騙 罪，包括一名27歲女子及兩名分別30歲及23歲的男子，案件早前已於東區裁判法院提堂。

有已安全回港的受害人阿Dee（化名）早前以錄音方式向本地組織表示，當初在網上看到招聘廣告應徵到泰國工作，獲對方安排簽證和機票，但到埗後被人挾持偷渡到緬甸從事詐騙，每天工作12小時且只進食一餐，最終在家人繳付贖金後回港。

有協助受害者的法律學者表示，部分受害者在受困期間或從事犯法工作，因擔心被檢控而不敢報案，也有受害者明知或遇到嚴重人身安全、失去自由仍被「賣」去當地，這些「賣豬仔」疑犯所犯的罪行不僅是詐騙罪，甚至是觸犯人口販運罪和欺詐罪，樂見香港警方迅速拘捕數名涉案者，惟目前只能以詐騙罪提出檢控，擔心未能反映事件的嚴重性，希望香港政府盡快就人口販運罪立法。