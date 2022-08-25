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逾130年歷史 山頂纜車27日重開 票價漲6成

香港新聞組／香港25日電
香港第六代山頂纜車，將於27日正式投入服務；圖為新山頂纜車與維港景色。 （中新社）
香港第六代山頂纜車，將於27日正式投入服務；圖為新山頂纜車與維港景色。 （中新社）

服務香港逾130年的山頂纜車，停運翻新超過一年。擴建後的第6代纜車將在27日開放，惟車費升幅超過6成，載客量較之前增加75%達210人，中環總站室內可容納多達1300人，料候車時間可縮短逾7成，並加設「5大互動區域」，訪客在等車之餘亦可打卡。新車廂設有22個下行前向座位，下山時毋須坐「倒頭車」。

新收費方面，成人單程票價由37元（港幣，下同，約4.7美元）升至62元，來回票價則增至的88元，升幅超過6成。纜車公司解釋，疫情下每年平均載客量由600萬人大減至100萬人，對營運成本影響大，亦影響到車票定價。

大公報報導，山頂纜車公司表示，25日、26日兩天推出「快閃網上優惠」，乘客可以50港元（約6.3美元）預訂成人來回車票。

在香港百年歷史中，山頂纜車無疑是最久經風霜、最富代表性的生活見證，亦是香港最受歡迎的景點之一。它經歷過戰爭洗禮，當過由國際巨星所主演的電影與電視劇的取景場地，在都市生活的快節奏下，它更有一種遠離繁囂都市的寧靜。

香港第六代山頂纜車，將於27日正式投入服務；24日中午先安排傳媒提前乘坐纜車。 ...
香港第六代山頂纜車，將於27日正式投入服務；24日中午先安排傳媒提前乘坐纜車。 （中新社）

第6代山頂纜車最多可同時乘載210名乘客，包括167個座位和43個站位。新車廂內還設有8個配備安全帶的多用途輪椅或嬰兒車車位，車廂內的波浪型地台是設計特色之一，方便乘客於斜坡時站立。

第6代山頂纜車的車身還特別塗上具標誌性獨特「山頂纜車綠色」，向第3代及第4代山頂纜車致敬。

自開幕日起至10月30日期間，有「感謝香港通行證」優惠，成人來回票價在66元，長者及小童則一律享有成人價格的的半價優惠。

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