我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

港紅館事故3肇因 鋼索承受力低、安裝不當、屏幕超重

香港新聞組／香港25日電
香港男團MIRROR上月28日紅館演唱會發生墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步調查指出三大問題導致斷纜。（美聯社）
香港男團MIRROR上月28日紅館演唱會發生墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步調查指出三大問題導致斷纜。（美聯社）

香港男團MIRROR上月演唱會墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步調查指出3項問題致斷纜，包括吊屏幕的鋼索承受力較正常低約兩成；穩定綱索的護繩裝置安裝不當磨損鋼索；塌下的屏幕實際比主辦單位報稱更重，據悉屏幕重約500公斤，較文件所示重量多兩成。調查認為，3項問題致鋼索提早出現金屬疲勞斷裂。警方其中一個調查方向為是否涉及人為疏忽，將諮詢律政司再決定檢控工作。

大公報報導，工作小組表示，主要由於懸掛LED屏幕的兩條鋼索，其中一條先斷裂，隨後另一條鋼索的吊環螺絲斷裂，導致屏幕墜下。全部調查工作預計將在下月完成。

專家顧問林超雄表示，工作小組利用電子顯微鏡放大斷裂鋼索5000倍後發現，斷裂的鋼索上有金屬疲勞條紋，因此可以確認鋼索斷裂時有金屬疲勞的情況。而經拉力測試後還發現，涉事鋼索比一般鋼絲可承受力量少了20%。

另據明報報導，MIRROR紅館演唱會塌屏事件於7月28日發生，兩名舞蹈員受傷，其中李啟言（阿Mo）重傷，仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情況危殆，維生指數穩定。

報導引述消息稱，舞台裝置涉及不同公司及人士，港府專家報告與警方調查資料日後需再合併檢視，以揪出責任者。

據報導，工作小組調查主要公布塌屏肇因，尚有多項疑團未解。選委界立法會議員馬逢國表示，小組無交代三大成因出現原因，故難評論有否人需負責。

香港男團MIRROR上月28日紅館演唱會發生墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步...
香港男團MIRROR上月28日紅館演唱會發生墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步調查指出三大問題導致斷纜。（取材自微博）

報導稱，MIRROR演唱會事故發生近一個月，港府跨部門工作小組昨在政總舉行第四次會議。小組主席李子俊會後連同專家顧問林超雄及工程師學會代表司徒家成見傳媒。林超雄透露涉事鋼索斷裂三大成因，包括絞盤安裝不當，護繩器不能自由轉動，導致被夾住的鋼索壓傷、表面磨損及鋼絲變形，加上捲動時鋼索受力增加，短時間內形成「低周金屬疲勞」等。

報導說，調查顯示，巨屏由兩組鋼索吊著，事發時先是一邊鋼索斷，屏幕下墜，後另一邊負責連接鋼索和巨幕的吊環螺絲出現剪切斷裂現象，而吊環螺絲為何斷裂需再化驗。至於事故是否涉及人為失誤，林超雄稱難一概而論，有待調查。李子俊稱，評論認證的工程師需否負責屬不公平，亦謂不能透露太多細節，否則或影響其他部門的調查，又期望下月能完成調查。

香港 指數

上一則

疫期藉偷減壓 香港超市竊案增7成 主婦涉案居多

下一則

200斤胖媽逆襲變身健美冠軍 還考上南體研究生

延伸閱讀

男團MIRROR遭砸意外調查 涉事鋼索可承受力少兩成

男團MIRROR遭砸意外調查 涉事鋼索可承受力少兩成
香港黃碼放寬限制 可參展、開會 限「企業對企業」

香港黃碼放寬限制 可參展、開會 限「企業對企業」
嚴審忠誠度 香港去年解雇70拒簽擁護基本法公僕

嚴審忠誠度 香港去年解雇70拒簽擁護基本法公僕
打擊衛生黑點 港府今起大滅鼠 誓言三個月見成效

打擊衛生黑點 港府今起大滅鼠 誓言三個月見成效

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包