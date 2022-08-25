港紅館事故3肇因 鋼索承受力低、安裝不當、屏幕超重

香港男團MIRROR上月28日紅館演唱會發生墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步調查指出三大問題導致斷纜。（美聯社）

香港 男團MIRROR上月演唱會墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步調查指出3項問題致斷纜，包括吊屏幕的鋼索承受力較正常低約兩成；穩定綱索的護繩裝置安裝不當磨損鋼索；塌下的屏幕實際比主辦單位報稱更重，據悉屏幕重約500公斤，較文件所示重量多兩成。調查認為，3項問題致鋼索提早出現金屬疲勞斷裂。警方其中一個調查方向為是否涉及人為疏忽，將諮詢律政司再決定檢控工作。

大公報報導，工作小組表示，主要由於懸掛LED屏幕的兩條鋼索，其中一條先斷裂，隨後另一條鋼索的吊環螺絲斷裂，導致屏幕墜下。全部調查工作預計將在下月完成。

專家顧問林超雄表示，工作小組利用電子顯微鏡放大斷裂鋼索5000倍後發現，斷裂的鋼索上有金屬疲勞條紋，因此可以確認鋼索斷裂時有金屬疲勞的情況。而經拉力測試後還發現，涉事鋼索比一般鋼絲可承受力量少了20%。

另據明報報導，MIRROR紅館演唱會塌屏事件於7月28日發生，兩名舞蹈員受傷，其中李啟言（阿Mo）重傷，仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情況危殆，維生指數 穩定。

報導引述消息稱，舞台裝置涉及不同公司及人士，港府專家報告與警方調查資料日後需再合併檢視，以揪出責任者。

據報導，工作小組調查主要公布塌屏肇因，尚有多項疑團未解。選委界立法會議員馬逢國表示，小組無交代三大成因出現原因，故難評論有否人需負責。

香港男團MIRROR上月28日紅館演唱會發生墜屏傷人事故，港府跨部門工作小組初步調查指出三大問題導致斷纜。（取材自微博）

報導稱，MIRROR演唱會事故發生近一個月，港府跨部門工作小組昨在政總舉行第四次會議。小組主席李子俊會後連同專家顧問林超雄及工程師學會代表司徒家成見傳媒。林超雄透露涉事鋼索斷裂三大成因，包括絞盤安裝不當，護繩器不能自由轉動，導致被夾住的鋼索壓傷、表面磨損及鋼絲變形，加上捲動時鋼索受力增加，短時間內形成「低周金屬疲勞」等。

報導說，調查顯示，巨屏由兩組鋼索吊著，事發時先是一邊鋼索斷，屏幕下墜，後另一邊負責連接鋼索和巨幕的吊環螺絲出現剪切斷裂現象，而吊環螺絲為何斷裂需再化驗。至於事故是否涉及人為失誤，林超雄稱難一概而論，有待調查。李子俊稱，評論認證的工程師需否負責屬不公平，亦謂不能透露太多細節，否則或影響其他部門的調查，又期望下月能完成調查。