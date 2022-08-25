僅限500人參賽 香港「維港渡海泳」恐停辦

港府限制500人參賽，今年維港泳恐停辦；圖為去年比賽復辦畫面。（中通社）

疫情 升溫，臨開賽前港府才通知香港 田徑總會須大幅減少參賽名額，昨總會不得已宣布取消原訂28日舉行的「香港十公里錦標賽」；中國香港游泳 總會表示，原訂10月底舉行的「維港渡海泳」因當局通知只限500人參與，若未能夠放寬參賽人數，今年恐停辦。

維港渡海泳因疫情停辦兩年，去年復辦，約有1500人參與，未造成大型爆發。今年當局則收緊賽事防疫限制，將參賽名額減至500人。

大公報報導，中國香港游泳總會會長王敏超表示，近日接獲港府通知，因應疫情發展，大型活動最多只可容許500人參與，已向當局提出反建議，將維港泳分開四個不同時段出發，希望可放寬參加人數，但仍不獲當局批准，對此感到失望。

王敏超表示：「去年約有1500人參與，未有造成大型爆發，泳手在賽前需要核酸檢測呈陰性，並需符合疫苗通行證要求，下水前及上水後也需戴口罩，全部防疫要求也做足。」泳總正在爭取，再度與港府進行商討，但由於賽事需時籌備，包括報名、抽籤、泳試等，若未能在兩星期內達成協議，恐怕要延期或被迫取消。

香港維港渡海是1906年創辦，1942至1946年及1979至2010年停辦，2011年再度復辦至今（2019年及2020年停辦）的一項橫越維多利亞港的游泳比賽。