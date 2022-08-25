我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

僅限500人參賽 香港「維港渡海泳」恐停辦

香港新聞組／香港25日電
港府限制500人參賽，今年維港泳恐停辦；圖為去年比賽復辦畫面。（中通社）
港府限制500人參賽，今年維港泳恐停辦；圖為去年比賽復辦畫面。（中通社）

疫情升溫，臨開賽前港府才通知香港田徑總會須大幅減少參賽名額，昨總會不得已宣布取消原訂28日舉行的「香港十公里錦標賽」；中國香港游泳總會表示，原訂10月底舉行的「維港渡海泳」因當局通知只限500人參與，若未能夠放寬參賽人數，今年恐停辦。

維港渡海泳因疫情停辦兩年，去年復辦，約有1500人參與，未造成大型爆發。今年當局則收緊賽事防疫限制，將參賽名額減至500人。

大公報報導，中國香港游泳總會會長王敏超表示，近日接獲港府通知，因應疫情發展，大型活動最多只可容許500人參與，已向當局提出反建議，將維港泳分開四個不同時段出發，希望可放寬參加人數，但仍不獲當局批准，對此感到失望。

王敏超表示：「去年約有1500人參與，未有造成大型爆發，泳手在賽前需要核酸檢測呈陰性，並需符合疫苗通行證要求，下水前及上水後也需戴口罩，全部防疫要求也做足。」泳總正在爭取，再度與港府進行商討，但由於賽事需時籌備，包括報名、抽籤、泳試等，若未能在兩星期內達成協議，恐怕要延期或被迫取消。

香港維港渡海是1906年創辦，1942至1946年及1979至2010年停辦，2011年再度復辦至今（2019年及2020年停辦）的一項橫越維多利亞港的游泳比賽。

香港 疫情 游泳

上一則

「賣豬仔」港累計39宗 受害人：一天做12小時僅吃1餐

下一則

逾130年歷史 山頂纜車27日重開 票價漲6成

延伸閱讀

香港黃碼放寬限制 可參展、開會 限「企業對企業」

香港黃碼放寬限制 可參展、開會 限「企業對企業」
4招助港生北上開學 納人文關懷通道

4招助港生北上開學 納人文關懷通道
南記的春捲

南記的春捲
讚頌港府紀錄片「春，又見香港」 港大：疑造假

讚頌港府紀錄片「春，又見香港」 港大：疑造假

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包