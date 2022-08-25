疫期藉偷減壓 香港超市竊案增7成 主婦涉案居多

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 新冠肺炎疫情 持續逾兩年半，經濟大受衝擊，涉及盜竊的罪案亦高踞不下。近日有數據顯示，有中產屋苑的超級市場淪為店舖盜竊重災區，九成被捕者是初犯的「白手」，而且以家庭主婦與退休 人士居多。

大公報報導，最新失業率高企於4.3%，中產人士也不能幸免，不少人面臨失業或減薪，卻仍要供樓、供車，壓力甚大。有專家表示，疫下部分中產憂鬱焦慮，可能透過偷竊「釋放壓力」，而近兩年出現心理問題需求助個案，亦較以往增加超過三成。

警方數據顯示，將軍澳警區今年單是首七個月，有244宗店舖盜竊案，去年全年有335宗。據了解，在私人屋苑「日出康城」的「FRESH新鮮生活」超市，去年有30宗店舖盜竊，占當區同類案件總數的8.9%，而今年單是首7個月，已有52宗店舖盜竊，較去年增加73%，占當區同類案件21%。今年涉及的被捕者，8成是日出康城的住戶，大多是主婦及退休人士；九成人是初次犯事的「白手」。而位於黃埔的「AEON」亦是賊人的熱門目標，單是去年就發生逾300宗店舖盜竊案，占全港同類案件約4%。

香港情緒健康學會主席、精神科專科醫生林美玲表示，盜竊案的犯人，未必因為需要盜竊的物品，不少人是因為心理問題而犯案，尤其是近年來疫情導致失業及家庭問題，例如供樓有困難、家中請不到外傭、需停工在家照顧孩子，是不少中產人士的壓力來源。

林美玲表示，若長期處於高壓環境，可能會有憂鬱症、焦慮症等情緒病，有些人會透過盜竊來舒緩壓力，過去也有案例是因為一次得手，而逐漸迷上偷竊的刺激感，從而成為盜竊狂。

林美玲說，去年曾接觸一宗個案，一名家庭主婦因為家庭問題，長期處於壓力下而盜竊，「她認罪了，但她本來不是想偷那個貨品的，而是因為不斷想着困擾內心的家事，於是不知不覺就拿着貨品走出了商店，最後就這樣被捕了。」她認為，若盜竊案持續增加，政府相關部門需正視問題。