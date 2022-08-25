港確診破7000宗 不排除過萬例將收緊防疫

香港24日新增7884例新冠肺炎確診個案，是近期首次突破7000列大關。（中通社）

香港疫情 再度升溫，24日新增7884例新冠肺炎確診個案，是近期首次突破7000列大關，較前天增1200宗；其中7677例為本地確診，另有境外移入病例207例，至昨凌晨逾2100人留醫，再有14名確診者死亡，有39名住院危殆。

香港衛生防護中心說，變種病毒BA.4或BA.5個案比率升至40.8%，其中BA.5個案比率急速上升，指按照現時升勢，加上變種病毒傳播力更強，不排除個案會再度突破1萬例。擔心個案再進一步上升，對醫療系統造成負擔，港府不排除再收緊社交距離 措施，呼籲市民忍一忍，減少參加聚會。

香港醫院管理局說，如果單日確診個案再突破1萬例，按入院率4%至5%計算，啓動第四階段病床調動計畫，能勉强應付需求，需要調動其他非緊急病房處理，但非新冠病人服務同樣殷切，加上如啓動更多社區隔離設施及病床，醫管局人手調動的機動性會降低。

香港學校方面，再增72間學校呈報共101例確診個案，有六間學校有班別要停課，其中二間學校早前已經有其他班別要停課。被問到幼稚園個案上升，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應說，留意到近日的幼稚園確診比率較高，相信部分原因為小學及中學目前正在放假，而幼稚園的假期則較短，當局會較謹慎，不想影響太多上學情況。

據公布，今年1月香港爆發第5波疫情至今，本土及境外移入確診總數累計超過140萬例，另有9421名確診者死亡。

由於確診人數上升，當局已重新啟用北大嶼山醫院香港感染控制中心和亞洲國際博覽館新冠治療中心的病床。

香港新聞組／香港25日電

明報報導，港府內部評估7天內單日個案逾萬宗、BA.4和5占比升至五至六成，擬先用「精準抗疫」措施，倘疫情未受控才採取打擊面較大措施，如收緊堂食限制。港府專家顧問許樹昌認為，疫情不會永遠維持在高位，又指削減醫療服務無可避免，亦非新事物。

另據港媒報導，對於張竹君表示不排除收緊社交距離措施，港府消息表示，高層未有討論社交距離措施的議題，23日由特首李家超率領的應對疫情指導及協調組，亦未提及相關議題。