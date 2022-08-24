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「賣豬仔」案累計38港人受害 7人落網

香港新聞組／香港24日電
香港警方再拘一人涉「賣豬仔」，目前共七人落網，圖為警方在機場提醒旅客小心求職詐騙及注意海外旅遊安全。（中新社）
香港警方再拘一人涉「賣豬仔」，目前共七人落網，圖為警方在機場提醒旅客小心求職詐騙及注意海外旅遊安全。（中新社）

東南亞「賣豬仔」案受害港人個案至今累計38宗，香港警方繼於19日至22日拘捕6人涉「串謀詐騙」，再於22日下午拘捕一名報稱無業的31歲姓何男子，累計5男2女落網。案件中有17人已確認安全，12人已回港；其餘21人人身自由仍受限，其中11人身處緬甸，10人身處柬埔寨。非牟利組織「全球反詐騙組織」（GASO）表示，詐騙園區以企業化方式運作，推算緬北的詐騙園區有四、五萬人被困。

香港01報導，累計7名被捕男女中，有3人已被暫控一項「串謀詐騙」罪，當中包括一名27歲女子，以及2名分別30歲及23歲的男子，案件已於22日及23日上午在東區裁判法院提堂。

另據明報報導，美國註冊非牟利組織「全球反詐騙組織」（GASO）表示，單計緬甸北部的詐騙園區，該組織今年接獲約5宗港人求助個案，大部分是遭網上求職廣告誘騙到當地，至今未逃離園區。

報導稱，該組織認為營救的其中一個困難，在於當地詐騙集團會從不同途徑，提早收到政府掃蕩行動的消息，最快在一日內便能將職員和辦公室用品移師到同一園區其他大廈，避開掃蕩範圍。

報導說，目前身處東南亞某國的GASO成員Joy，專責處理緬北人口販賣求助個案，她昨晚受訪稱，GASO透露詐騙園區以企業化方式運作，推算緬北的詐騙園區有四、五萬人被困，單是KK園區就有七、八千人，據他們了解，KK園區約三周前有第二期投入運作。GASO估計，緬北的詐騙園區涉及最少10個大企業，中小企業不計其數。她形容運作成熟的詐騙園區配套完善，儼如一個「小城市」。

Joy說，被騙港人一般是被高薪吸引，誤信到當地從事翻譯和行政人員等工種。管理人員會讓他們學習如何在不同處境下詐騙目標人物，之後每天在不同社交平台「交友」，以各種方式博取對方信任，在獲得對方聯繫方法或銀行帳戶資料後，就會把帳戶交給高層人員「殺豬」。

Joy又說，若受害人未能達到每日最低「交友」數目，就會被管理人員以不同方式虐待，小則以電話充電線和電棒虐打，重則被禁進食、關進「黑房」，甚至脫衣當眾虐打侮辱。

Joy表示，GASO願意向有需要的政府提供協助，包括提供指定園區地圖，甚至分享園區內看守人員使用的裝備和換班時間等，期望加快營救。

詐騙集團 東南亞 緬甸

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