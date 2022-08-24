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大閘蟹被熱壞 體積、膏量不及往年 香港售價估飆2成

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

每年中秋節前後，是吃大閘蟹的好時機。然而今個夏天熱浪席捲全球，又熱又悶，內地養殖場持續高溫，導致大閘蟹減少脫殼次數，有進口商預期，首批來自江蘇的大閘蟹，最快在9月上旬、中秋節前抵港，但體積和膏量不及往年，加上運輸費成本愈來愈高，較大隻七兩以上隨時限量發售，整體零售價飆升兩成。

大公報報導，昨日向多個進口商了解進口大閘蟹的情況，普遍表示仍在等候消息，預期要等至下個月的中秋節前夕，才會陸續抵港，首批少量有機會在9月上旬，先跟港人「見面」，但對質量不容樂觀。

位於九龍城的永富食品公司負責人陳錦輝表示，現時正在售賣「六月黃」，即童子蟹，一般只經過三次脫殼的公蟹，體積較小，暫時滿足食客需要，要品嘗真正的大閘蟹，市民仍要多等兩三星期。

「今年天氣炎熱，大閘蟹減少脫殼，影響成長速度，相信體積和重量，將不及去年！」陳錦輝認為，現時只能期望，氣溫稍後會回落，再配合下雨，大閘蟹才有望脫殼成長，他預期，以往七至八兩重的大蟹，數量將會大減，隨時限量發售，面對運輸費愈來愈貴，增加的成本將轉嫁消費者，預期平均價格將飆升兩成。

位於北角的有利蟲草燕窩海味專門店，已售賣大閘蟹多年，老闆莊永祥昨日表示，往年也有從江蘇進口大閘蟹，但暫時仍未有任何消息，「不少熟客也有問，但暫時也答不到。」他又表示，現時供港的內地大閘蟹，一般要先出口南韓，取得衛生證明和許可證後，再輾轉運到香港，但運費愈來愈貴，今年就算取得來貨，也很大機會加價。

「天氣一日不轉冷，又不落雨，大閘蟹不會肥美。」進口蟹商、老三陽董事總經理祁玉鳳表示，一直有留意江蘇一帶的天氣狀況，現時內地養殖場一帶氣溫，仍然超過攝氏30度，只可以「望天打卦」，「往年也有入口六月黃，但今年沒有賣，因為擔心質量，但中秋節前後，吃大閘蟹是傳統習慣，所以仍然會努力爭取，到時一定要有貨。」

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