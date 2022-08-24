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香港黃碼放寬限制 可參展、開會 限「企業對企業」

香港特派員李春／香港24日電
老人與幼童仍是香港抗疫戰中的缺口。圖為公務員事務局局長楊何蓓茵（右）日前視察西九龍母嬰健康院疫苗接種。（中通社）
老人與幼童仍是香港抗疫戰中的缺口。圖為公務員事務局局長楊何蓓茵（右）日前視察西九龍母嬰健康院疫苗接種。（中通社）

港府宣布延長現行社交距離措施兩周，同時25日起放寬從台灣或海外地區抵港、持黃碼人士在符合特定要求下，參與「企業對企業」會議及展覽。

港府8日宣布，放寬飯店隔離檢疫日數為3加4，及實施「紅黃碼」安排。在商界提出「紅黃碼」安排仍有諸多不便下，港府調整有關安排，當局表示考慮到會議及展覽業人士，參與「企業對企業」專題貿易展覽性質與上班雷同，有別於其他大規模人群聚集，港府在平衡社會及經濟活動的需要後，由8月25日起調整限制，黃碼人士可參與「企業對企業」會議及展覽。

港府並指，其他涉及較多本地公眾人士參與的大型會議及展覽，舉辦機構亦可向港府提出申請。港府在審視相關情況後，會考慮提供便利安排。

香港新聞組／香港24日電

香港第5波疫情繼續升溫，連續6日每日新增確診多於6000宗。23日新增添6654人染疫，其中6410例為本地感染，另有逾2100名疫患在公立醫院留醫。醫管局並再呈報10例染疫離世個案。

文匯報報導，幼兒和長者仍是香港抗疫戰中的缺口，隨著傳染力更強的BA.5病毒株快速擴散，過去一周80歲以上長者感染人數急升2.33倍達3709人，3歲至11歲兒童感染個案急升約1.8倍達6374人，當中3歲以下染疫幼童占911人，比對上一周急增66%。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，自6月第五波疫情反彈以來，已新增25萬名市民染疫，目前最大問題是「有針無人打，有藥無人食」，呼籲老、幼高危人群盡快打齊疫苗，及為院舍院友及員工每日做核酸檢測，力求降低重症風險。

由於每天染疫人數眾多，當局已開始調配更多病床和人手應對，以及重開位於機場亞博館的社區治療設施。

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