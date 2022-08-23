香港玩具升級 搶攻內地千億市場

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 玩具加速多元化轉型升級！廣東省玩具協會會長李卓明受訪表示，內地去年玩具市場消費超1000億人民幣，吸引港資品牌搶灘，由香港原創設計玩具及品牌組建的「香港館」亮相近日舉行的「第34屆國際玩具及教育產品（深圳）展覽會」，加快拓展灣區 乃至全國市場。

大公報報導，香港玩具廠商會有關負責人稱，香港玩具在產品設計、安全性能等方面有很強競爭力，近年不少港企都開拓自主品牌內銷，受到內地家庭青睞。

李卓明說：「作為今年內地首個大型玩具專業展覽會，本屆展會展出今年玩具設計和功能的主流趨勢。」為深拓海內外市場，包括港資玩具在內的國產玩具越來越做到極致，譬如積木玩具紛紛在質量、營銷、售後等方面「拚殺」。而玩具業中風行的「盲盒」，也從塑料手辦、卡牌、食玩等延伸到毛絨、木製產品等領域。

李卓明稱，目前中國是世界第二大玩具消費市場，內地去年玩具市場消費超過1000億元人民幣，因此吸引國際玩具巨頭、港資品牌紛紛搶灘。其中，「玩具反斗城」持續擴張門店超200家，「樂高」品牌零售店下沉到三四線城市。

「我們看好灣區的玩具消費市場。」港資柏龍玩具劉經理稱，該企業在東莞設廠，深港做推廣。初期從世界各地搜羅桌遊，翻譯成中文出版；目前向黑白棋、機智方塊等領域進軍，企業內銷份額已佔一半以上。據悉，現時部分港企加速挖掘桌遊玩具、益智玩具等領域。譬如榮獲「香港製造玩具大賞」銀獎的「親子品格桌遊」，鼓勵父母與孩子一起參與，不僅幫助提高孩子的專注力、耐心和情商，而且增進親子關係。

目前在廣東製造出口的玩具佔全球市場約50%份額，在粵港企也是重要組成部分。港企近年面對海內外不斷上升的競爭壓力，加上疫情 影響，紛紛自創品牌研發產品提升附加值。港資達能科技張經理透露，公司在惠州等地設有生產基地，致力開發創新自然探索類玩具，疫情下內銷力度加大，比例較兩年前增20%。

「隨著粵港澳大灣區發展，玩具產業可在灣區內外進行產業對接。」香港玩具廠商會有關負責人說，灣區部分玩具企業把公司總部設在廣深港，以獲得信息、人才、金融、出口等便利；將生產加工環節設在東莞乃至內地其他省區，以獲得較低的生產成本。灣區不同城市可優勢互補，譬如深莞港分別在玩具研發、生產、品牌授權和推廣等方面專業分工，共同促進灣區產業發展。