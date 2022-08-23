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澳門將修國安法 擬增教唆或支持叛亂罪

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

澳門政府昨天表示，港區國安法的實施，啟示澳門維護國家安全的法制須與時並進，就修訂《維護國家安全法》展開為期45天的公開諮詢，建議新增「教唆或支持叛亂」罪，將與叛國、分裂國家、顛覆犯罪行為相關的教唆或幫忙行為獨立成罪，而原有的「分裂國家」及「顛覆中央人民政府」罪，則建議犯罪手段涵蓋非暴力不法行為。

明報報導，澳門政府將舉辦八場諮詢會，其中五場的對象為指定界別如政法界、社會文化界等，另三場公眾諮詢的對象為全澳市民，預計最快11月初提交當地立法會審議。

據報導，澳門國安法現設七項罪行，澳門政府提出多項修改建議，包括修改部分罪行的名稱及涵蓋範圍，例如「竊取國家機密」罪修訂為「侵犯國家祕密」、「顛覆中央人民政府」修訂為「顛覆國家政權」罪等，又建議在現行的「煽動叛亂」罪中增補罪狀，懲處煽動他人參與危害國家穩定的騷亂行為，而現時該罪行的罪狀僅包括公然和直接煽動他人叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府，以及煽動解放軍駐澳部隊成員放棄職責等。

報導稱，澳門政府又建議引入臨時限制離境措施，執法部門可限制涉事者離境三天，其後可續兩次，每次一天，即最多可禁離境五天。

澳門 解放軍 港區國安法

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