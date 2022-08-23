東南亞「賣豬仔」騙局 港再救1人 23人困柬緬

一名求助港人22日由入境處人員陪同安全返港。（取材自港府新聞處）

東南亞 「賣豬仔」騙局持續發酵，再有一名港人逃出，昨天在港府、外交部駐港特派員公署等協助下由泰國安全抵港。保安局副局長卓孝業22日表示，受害人累計增至37人，其中23人仍被關在緬甸 及柬埔寨。

大公報報導，警方至今拘捕六人涉及跨國求職騙案，其中30歲男子馬智豪已被控一項「串謀詐騙 」罪，案件昨日在東區裁判法院提堂，還押至10月17日再訊。

卓孝業表示，已接獲37人求助，目前有14人已安全，當中11人已安全返港。現時仍有23人被禁錮，分別有14人在緬甸，9人在柬埔寨。目前求助個案年紀最大為50歲，騙徒會因應個案「款式」作出美言，如向年輕人說語文能力好、分析力高，年長人則讚揚人際技巧好，誘騙他們到東南亞，任職賭場、帶貨、看樓等，過往亦有碩士生被利誘以20萬港元（約2.5萬美元）薪酬任賭場荷官。

卓孝業指出，大多涉網上招工廣告，涉及行業通常較含糊，有地產、處理網上交易、開銀行等，他提醒市民如接觸到相關廣告，要考慮清楚，因為不會有工作毋須工作經驗及學歷但可獲高薪，當局會盡一切可行辦法協助受害人，優先確保他們安全返港，其家人應即時與當局聯絡。另外，入境處為騙案設立的WhatsApp專線，至今收到逾200條訊息，惟僅4宗屬相關個案，有110宗屬惡作劇，卓孝業呼籲市民切勿濫用服務。

警方21日拘捕五人，涉嫌誘騙港人到東亞南工作，五名疑犯同屬一個集團，不排除再有拘捕行動，他呼籲市民如接收或發現懷疑詐騙招聘訊息，可「截圖」後向警方舉報，警方會聯繫服務供應商及社交平台移除相關訊息並調查。警方昨日再拘捕一名29歲男子，與案件有關。