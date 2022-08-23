我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

東南亞「賣豬仔」騙局 港再救1人 23人困柬緬

香港新聞組／香港23日電
一名求助港人22日由入境處人員陪同安全返港。（取材自港府新聞處）
一名求助港人22日由入境處人員陪同安全返港。（取材自港府新聞處）

東南亞「賣豬仔」騙局持續發酵，再有一名港人逃出，昨天在港府、外交部駐港特派員公署等協助下由泰國安全抵港。保安局副局長卓孝業22日表示，受害人累計增至37人，其中23人仍被關在緬甸及柬埔寨。

大公報報導，警方至今拘捕六人涉及跨國求職騙案，其中30歲男子馬智豪已被控一項「串謀詐騙」罪，案件昨日在東區裁判法院提堂，還押至10月17日再訊。

卓孝業表示，已接獲37人求助，目前有14人已安全，當中11人已安全返港。現時仍有23人被禁錮，分別有14人在緬甸，9人在柬埔寨。目前求助個案年紀最大為50歲，騙徒會因應個案「款式」作出美言，如向年輕人說語文能力好、分析力高，年長人則讚揚人際技巧好，誘騙他們到東南亞，任職賭場、帶貨、看樓等，過往亦有碩士生被利誘以20萬港元（約2.5萬美元）薪酬任賭場荷官。

卓孝業指出，大多涉網上招工廣告，涉及行業通常較含糊，有地產、處理網上交易、開銀行等，他提醒市民如接觸到相關廣告，要考慮清楚，因為不會有工作毋須工作經驗及學歷但可獲高薪，當局會盡一切可行辦法協助受害人，優先確保他們安全返港，其家人應即時與當局聯絡。另外，入境處為騙案設立的WhatsApp專線，至今收到逾200條訊息，惟僅4宗屬相關個案，有110宗屬惡作劇，卓孝業呼籲市民切勿濫用服務。

警方21日拘捕五人，涉嫌誘騙港人到東亞南工作，五名疑犯同屬一個集團，不排除再有拘捕行動，他呼籲市民如接收或發現懷疑詐騙招聘訊息，可「截圖」後向警方舉報，警方會聯繫服務供應商及社交平台移除相關訊息並調查。警方昨日再拘捕一名29歲男子，與案件有關。

東南亞 緬甸 詐騙

上一則

日相岸田文雄確診 習近平致電慰問 表態願推動中日關係

下一則

讚頌港府紀錄片「春，又見香港」 港大：疑造假

延伸閱讀

港媒：柬埔寨打工陷阱 與中國3黑金巨頭有關

港媒：柬埔寨打工陷阱 與中國3黑金巨頭有關
被騙到緬甸 有人被捅兩刀肚子 有人被斬去四根手指

被騙到緬甸 有人被捅兩刀肚子 有人被斬去四根手指
台灣新增1萬6669例確診 較上周一增7%

台灣新增1萬6669例確診 較上周一增7%
赴柬情侶跨海求救 高雄男被控仲介200人

赴柬情侶跨海求救 高雄男被控仲介200人

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號