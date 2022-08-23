讚頌港府紀錄片「春，又見香港」 港大：疑造假

紀錄片「春，又見香港」被揭露獎項與製作團隊都造假。（取材自推特）

讚頌港府的紀錄片「春，又見香港 」遭揭露獲得的國際電影 獎項根本不存在，甚至連製作團隊都是假的。媒體深挖並報導中國政府如何透過西方面孔與假影展進行大外宣。

法國導演列李佛瑞（Benoît Lelièvre）今年為香港拍攝的紀錄片「春，又見香港」（Spring, Seeing Hong Kong Again）15日遭香港大學「中國傳媒研究計畫」揭露，這部電影從製作團隊到國際回響都疑似造假，為中國大外宣失敗案例。

在這部25分鐘短片中，中國政府不是極權壓迫者，而是善意管理者，協助香港從政治動盪與新冠疫情中復原。片中重申共產黨論述：貶抑香港民主運動，並對中國抗疫政策歌功頌德。

紀錄片「春，又見香港」被揭露獎項與製作團隊都造假。（取材自推特）

根據紀錄片方6月1日發布的新聞稿，「（坎城影展 ）觀眾在放映後鼓掌長達3分鐘。有些人表示，『被震攝，也改變他們對香港的印象』」，同時表示影片榮獲布拉格電影節的最佳紀錄片獎。

新聞稿一出，不少新聞或影視工作者立刻察覺異樣。捷克媒體Denik N記者看到宣傳後到場參與，發現根本沒有布拉格電影節，而所謂放映也只有兩人購票觀看，宣傳照片更是來自圖庫。至於坎城影展，並非如「時代革命」在主會場放映，而是在花錢就可播映的「坎城電影市場展」上。

香港電影工作者K Tse於6月就在推特上表示，身邊沒人聽過這部紀錄片，批評「大外宣機器又動起來了」。

調查主筆、駐中國的荷蘭籍獨立記者宋楷文（Kevin Schoenmakers）指出，該片工作人員名單很可疑，幾乎都查無此人，更沒提及任何製作公司。

據列李佛瑞臉書，他已於2019年離開中國且再也沒回去。他拒絕回覆所有記者的問題，隨後更悄悄刪除領英（LinkedIn）上與紀錄片宣傳品的合照。

法國新聞網站Slate於17日刊登「春，又見香港」的報導，寫道：「雖無法完全認定中國政府與宣傳部在背後運作，但也足以提出嚴正質疑……，為改善形象，中國在過去幾年來大規模投資電影製作。」

法國軍事學校戰略研究所研究員夏宏（Paul Charon）表示，中國宣傳手法大都很拙劣，在這個案例中，列李佛瑞很可能只是一個在中國宣傳工具上掛名的人。

中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）則表示，中國官方大外宣大多很諷刺，他們不在乎巴黎或柏林觀眾的真實想法；他們在意的是，上級怎麼想。「春，又見香港」就是一個充滿騙局的例子。