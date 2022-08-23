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40港生搭「金巴」北上開學 喜如中彩

香港新聞組／香港23日電
香港青年動力協會安排金巴助80名港生返內地；圖為港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」。（中通社資料照片）
香港青年動力協會安排金巴助80名港生返內地；圖為港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」。（中通社資料照片）

工聯會轄下非牟利機構香港青年動力協會（青動），日前成功為80名港生購得港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」車票，昨日及今日各安排40名學生經港珠澳大橋往前赴珠海檢疫，讓他們能趕及處理大學入學手續開學。昨日香港口岸一眾學生及送行家長均指「搖號」兩周也抽不到名額，興奮得直言：「有如中了六合彩！」

文匯報報導，新學年在即，疫情下香港與內地未能正常通關，深圳「健康驛站」每日2000個名額對須趕赴內地學校報到的數千港生而言，僅屬杯水車薪，青動成功購得80張金巴車票，讓80名港生看到曙光。40名港生昨日率先出發北上，下午3時30分到達港珠澳大橋口岸，便逐一登記和接受核酸測試。

不少港生家長到場送行，至下午5時許，一眾港生相繼收到檢測陰性結果，隨即辦理手續搭乘金巴到珠海。

現年18歲的劉小姐本月初收到廣州中醫藥大學的取錄通知，用了半個月時間「搖號」都未能成功，如今終能成行，其母表示，原本9月2日要到學校報到，學校給予兩星期「寬限期」，若仍未報到會取消學籍，令她非常擔心。

她說，原擬取道澳門，更已成功替女兒預訂酒店，如今經過青動安排能大夥兒一同出發，頓時放下了心頭大石。她說：「除一班學生一同出發有個照應外，酒店錢也省回不少，因澳門檢疫酒店費用合計也近1萬港元（約1274美元），估計較目前高出一倍。」

工聯會目前收到逾700名未能赴內地升學的港人求助，工聯會立法會議員陸頌雄、梁子穎及青動主席何毅淦昨日亦到口岸了解學生出發情況。陸頌雄表示，目前只成功為80名學生購票，屬杯水車薪，但希望能起到示範作用，讓民間力量設法協助跨境學生，他同時促請香港特區政府盡快與內地部門溝通協商，定出可行方案令學生無須捱貴「（金巴）黃牛票」。

梁子穎則指，希望有關部門長遠可為到內地上學的港生設立特殊通關名額。

香港 澳門 檢測

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