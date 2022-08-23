香港蘋果6前高層擬認勾結罪 黎智英、蘋果3公司拒認罪

香港蘋果日報在「反送中」運動後被迫停刊。（美聯社）

壹傳媒創辦人黎智英 及三家蘋果 日報相關公司，被控串謀勾結外國或境外勢力等罪，昨在高等法院進行案件管理聆訊。控方表示，六名壹傳媒與蘋果日報前高層將會就違反港區國安法的指控認罪。但黎智英及蘋果日報3間公司則不認罪。

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國或境外勢力等罪，22日高等法院進行案件管理聆訊，黎不認罪。（中通社資料照片）

綜合大公報、明報報導，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯馮偉光和前主筆楊清奇等六人，將面臨串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪名，將在審訊完結後判刑。

法官表示，本案審期約為30天，定審期時會將控辯雙方的情況納入考慮。但本案涉香港 國安法，需盡快排期審訊，屆時未必能完全遷就控辯雙方檔期。

「蘋果日報案」昨日在高等法院進行案件管理聆訊，由杜麗冰、李素蘭及李運騰等三名國安法指定法官審理。控方透露，案件原有12名被告，除了黎和3間公司之外，餘下所有被告均會認罪。杜麗冰甫開庭表示，早前收到傳媒申請撤銷報導限制，法庭已批准申請。

張劍虹、羅偉光、陳沛敏、林文宗、馮偉光和楊清奇將以另一案件處理。另外2名被告李宇軒和陳梓華，早前已認罪，兩人的案件將於9月16日提訊。

黎智英現時就本案被控4罪，包括勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為，以及一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪。

保安局早前凍結3間涉案公司的資產，代表3間公司的大律師郭康麟表示，暫未敲定由哪一名大律師代表出庭，而早前已獲保安局批准提取公司資金支付法律費用，下周或有最終人選。

據了解，律政司今年8月2日向黎智英及涉案3間公司發信，附上律政司長林定國7月30日簽發的證書。林定國在證書中表示，將行使國安法賦予的權力，指示本案毋須設陪審團審訊，原因包括：案件具「涉外因素」；保障陪審員及其家人的人身安全；若審訊有陪審團，或出現妨礙司法公義妥為執行的實際風險。