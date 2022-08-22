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香港大學數學家莫毅明 奪未來科學大獎

香港新聞組／香港22日電
香港大學教授莫毅明獲數學與計算機大獎。（取材自香港大學網站）
香港大學教授莫毅明獲數學與計算機大獎。（取材自香港大學網站）

2022年未來科學大獎21日公布三位獲獎人。香港大學數學家莫毅明獲數學與計算機大獎，中國科學院院士、南方科技大學講席教授楊學明摘得物質科學獎，北京生命科學研究所、清華大學生物醫學交叉研究院資深研究員李文輝摘得生命科學獎，獲獎的楊學明和莫毅明均就職於粵港澳大灣區。

大公報報導，莫毅明與蕭蔭堂、陳省身等數學界泰斗都有交集，曾跟隨蕭蔭堂開展研究，回港大任教時收到忘年好友陳省身的祝福來信，並始終不忘前輩的勉勵。

未來科學大獎設生命科學、物質科學、數學與計算機科學三個獎項。今年的大獎經八個月的嚴格評審，最終誕生了三位獲獎人，每位獲獎人將獲得675萬人民幣（約100萬美元）獎金。該獎項由香港未來科學大獎基金會設立於2016年，借鑒諾貝爾獎、圖靈獎、菲爾茲獎等評選機制，採取提名邀約制和國際同行評議制，不接受個人申請與機構推薦，最大程度上摒棄「關係」等複雜因素的影響。2016年至今，未來科學大獎共評選出27位獲獎者。

莫毅明因創立了極小有理切線簇（VMRT）理論並用以解決代數幾何領域的一系列猜想，以及對志村簇上的Ax-Schanuel猜想的證明獲得「數學與計算機科學獎」。莫毅明與合作者的定理已成為算術幾何中的重要工具。

複幾何是現代數學的一個核心研究方向，在理論物理和數學的其他分支都有重要作用。莫毅明在複幾何及其應用有兩項基本貢獻。

其一是他與Jun-Muk Hwang一起創立了代數幾何領域中的極小有理切線簇（VMRT），並被應用於證明緊不可約厄米特對稱空間（compact Hermitian symmetric spaces）在凱勒（Kahler）形變下的剛性，以及Lazarsfeld關於有理齊次空間上解析影射的一個猜想。

其二是他與Jonathan Pila和Jacob Tsimerman合作，證明了志村簇上的Ax-Schanuel猜想。經典的Schanuel猜想是數論中的主要猜想之一，志村簇上的Ax-Schanuel猜想是Schanuel猜想在雙曲幾何中的重要變種。

香港 諾貝爾獎 北京

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