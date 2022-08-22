另涉製炸彈案 「12港人」喬映瑜刑滿返港再被捕

12被捕港人的家屬，多次在港招開記者招待會，希望能知家人在內地被拘留的情況。（歐新社資料照片）

涉及「12港人」案、組織他人偷越邊境 罪成的喬映瑜在內地服刑，中通社昨報導，喬映瑜服刑兩年，今日刑滿返港。喬映瑜另涉及2020年上水製造炸彈案而被通緝，料將會被香港 警方「無縫對接」拘捕。

文匯報報導，廣東省公安 廳指海警局於2020年8月23日上午9時許，在其管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境船隻，海警登船後發現12名港人。各人犯案時的年齡介乎16歲至31歲，12人分別為李宇軒、張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福及喬映瑜。當中除鄧棨然和喬映瑜外，其餘10人已於早前先後在內地服刑或免於起訴移交香港。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

翻查資料，返港的10人中，除無被起訴妨礙司法公正罪的李宇軒，於去年8月在高等法院承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，現正等候判刑外，其他人均被加控一項妨礙司法公正罪，當中7人已認罪。

據悉，在內地因組織他人偷越邊境罪判囚兩年的喬映瑜，在廣東省女子監獄服刑，今日上午刑滿出獄後即會被遣送返港，屆時將轉交香港警方，警方新界北總區人員則會以喬涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第55條「製造或管有炸藥」將她即時拘捕，此外警方國安處人員亦會向她了解「12逃犯」案的細節。