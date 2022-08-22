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港青被拐至緬甸 目睹逃跑者被打到頭破血流

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港人疑被「賣豬仔」到東南亞個案不斷增加，民建聯接獲民眾求助稱，其家人在社交媒體「賺快錢」專頁見到帖文，找到泰國的工作，但結果被帶到緬甸「KK園區」，遭禁一個月並被迫工作，要求家屬交數萬元贖金才可離開；他也曾目睹台灣人想逃走，被打到頭破血流。他雖能與家人聯絡幾分鐘，但全程被監視。民建聯表示，已聯絡警方及入境處，希望港府及外交部駐港特派員公署盡力營救。

大公報報導，民建聯接獲求助人說，其成年兒子見到「賺快錢」帖文，聯絡對方幾天後便獲提供機票及酒店，但抵達曼谷後便被押走，他感覺不安，曾提出可否當毀約付錢了事，對方曾開出金額，但與集團聯絡後，聲言「要人不要錢」，他被送往「KK園區」，他向給家人發定位時，家人方知他被拐到緬甸。

民建聯立法會議員陳克勤表示，前日見過受害人的家屬，表示他基本上每天可不定時用WhatsApp聯絡家人，通常是幾分鐘，有時只有一兩分鐘。若偷偷拿到手機，對話時間便稍長，但次數很少。對話內容都是家庭瑣事，如「吃飯了嗎？辛不辛苦？累不累？」等，每當家人想了解其工作時，他便說「不要問，不要講」，顯示他可能正被懂中文的人監視。有一次他突然說胃痛，家人憂心可能是一談到工作，他便遭受虐打。

陳克勤說，據知他每天被迫工作十多小時，「業績」達標才能吃飽飯，園區外有持槍及棍的人把守。他剛到緬甸時，情緒不穩定，每次通電話都嚎啕大哭，園區派香港人安慰。他曾說在園區內見到香港的中學同學，但無講到具體資訊。

據受害人說，集團近日命令他們暫停工作，並要求家屬交幾萬元贖金。聽聞停工及需交贖金後，家屬十分擔心，考慮是否繳納贖金。民建聯判斷，當地情形已非常緊張及危急。

緬甸 香港 東南亞

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