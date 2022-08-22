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值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

5港人涉「賣豬仔」被捕 主腦是男大生 22人仍被困

香港新聞組／香港22日電
網民指一名名為「CICI」的女網民為騙子，其招聘帖文，內容與「賣豬仔」騙徒慣有手法相近。（取材自臉書）
網民指一名名為「CICI」的女網民為騙子，其招聘帖文，內容與「賣豬仔」騙徒慣有手法相近。（取材自臉書）

香港接獲跨國求職詐騙案續增，已接獲36人求助，目前仍有22人被禁錮於柬埔寨或緬甸，港警於19日至21日拘捕5名年齡介於17歲至51歲的香港人，包括兩名骨幹及一名未成年少女，他們涉嫌透過跨國求職騙局誘騙他人到東南亞，警方不排除稍後會拘捕更多涉案者。

網民指一名名為「CICI」的女網民為騙子，其招聘帖文，內容與「賣豬仔」騙徒慣有手...
網民指一名名為「CICI」的女網民為騙子，其招聘帖文，內容與「賣豬仔」騙徒慣有手法相近。（取材自臉書）

綜合文匯報、大公報報導，港人被騙「賣豬仔」到柬埔寨、緬甸及寮國等東南亞國家和地區，再遭禁錮或虐打強迫進行詐騙活動，案件續有新發展，涉案被捕的3男2女相信屬同一集團成員。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

當中一名23歲姓張專上學院三年級男生和一名30歲無業男子為該集團的骨幹成員，負責聯絡和控制另外兩名分別51歲男子及17歲髮型師少女招攬受害人，安排電子機票供受害人自行前往相關國家；另一名28歲姓岑女子則負責在社交網站發表與求職詐騙有關的招攬廣告。

本案中報稱是學生的姓張骨幹成員，其住在離島坪洲寓所附近的街坊表示，張及其妹妹和母親一家三口同住，約於五年前才遷入，張母是一名領事館職員。昨日清晨約6時許有多名便衣探員登門，停留約三小時才離開。

有消息指，岑女相貌俏麗，疑用一個名為「Ci XX」的臉書帳戶配以性感美女頭像在求職平台發帖行騙，曾於上月24日聲稱「泰國公司人事部直招：網路銷售」，更以包吃包住包機票、底薪高達10萬元人民幣（約1.5萬美元）、佣金3%至12%不等，向年輕人招手，要求應徵者年齡「18至35歲、不限男女」，工作地點包括泰國、緬甸；更附上豐厚的「員工福利」，入職滿7個月便可獲有薪假返港一次，公司人性化管理，試用期一個月，若不合適可回港等。

經調查相信該集團成員涉嫌透過朋友、社交媒體及電話推銷，以「賺快錢」或有「高報酬、低要求」工作招徠，謊稱是前往東南亞從事賭場、地產或網路銷售工作，當誘騙受害人到泰國後，即轉去柬埔寨、緬甸或寮國。

緬甸 東南亞 詐騙

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