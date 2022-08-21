港BA.5病例逾3成 疫童現嘶哮症 入冬恐出現新一波疫情

醫師表示，香港近日兒童染疫病例增加，而且差不多每天有一例兒童染疫後出現嘶哮症病例，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。（中通社）

香港 COVID-19疫情 反彈，昨天新增6389例，連續3天破6000例。衞生防護中心指出，傳播力高的Omicron變異病毒株BA.5個案占比已升至30.2%，而污水病毒量錄得每公升逾40萬拷貝，為今年3月以來新高，香港大學的病毒即時繁殖率亦升至1.2，預計未來確診數字將進一步上升，不排除踏入冬天會出現新一波疫情。

此外，有醫生表示，近日兒童染疫病例增加，而且差不多每天有一例兒童染疫後出現嘶哮症病例，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗 。

綜合媒體報導，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港新增6389例確診中，有179例屬境外移入。Omicron變異株BA.5占整體病例上升至30.2%，BA.2.12.1則占7.9% 。

歐家榮表示，BA.5傳播力較強，據外國經驗，BA.5占整體比例突破10%至20%後，會快速上升，因此預期會成為本地主流病毒株，也會令社區病例增加。

同時，污水檢測的人均病毒含量為3月以來新高，每公升40萬拷貝，顯示實際確診個案數字與傳播正在上升，港大的病毒即時繁殖率亦升至超過1.2，預計確診個案會再上升，並持續一段時間。

他表示，距離第5波疫情高峰期已超過3個月，之前曾受感染而又未接種疫苗的市民，抗體水平隨時間逐步下降，憂慮踏入冬季會出現另一波疫情。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在電台節目表示，近日兒童染疫病例增多，相信是由於很多兒童或嬰幼兒未接種疫苗，呼籲家長盡快安排子女接種。

近日有香港染疫兒童出現嘶哮症，關日華表示，以瑪嘉烈醫院為例，以往每季只有1至2例兒童嘶哮症病例，但近日差不多每天都有1例，全部都由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒引發。

他表示，感染COVID-19病毒誘發的嘶哮症，是急性上呼吸道感染，如果未能及時治療，可能引致腦部缺氧，造成永久性損害。他又表示，有部分染疫兒童的記憶力和認知能力受到影響，相信新冠病毒會影響腦部細胞，甚至造成長期後遺症。他強烈呼籲家長家長趁早帶幼童接種新冠疫苗，若發現兒童懷疑出現嘶哮症症狀，如呼吸時有聲音沙啞、空氣低頻的聲音，要盡快求醫。

關日華又表示，香港累計約有60名染疫兒童在康復2至8週後出現多系統發炎綜合症，病徵包括出紅疹、眼紅、肝臟和腎臟發炎等。