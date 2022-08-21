華人成行走美金 拐入柬獲2萬 2港男歷劫：營區生活人生最黑暗

香港保安局成立專責小組處理有關東南亞求職騙案。（中新社） ​

港人涉被誘騙至東南亞「賣豬仔」事件，保安局昨日多接獲兩宗求助，累計28宗。據了解一名逃出虎口的香港居民表示，華人 在當地已經成各種不法之徒垂涎的「行走的美金」，把華人拐入柬埔寨，就可獲2萬美金起跳的報酬。

這名港人說，華人在柬埔寨首都金邊、西哈努克港（俗稱「西港」）等地成了「起步價2萬美金」的肥肉，成功把人拐到或騙到園裡就有錢。「反正你不管你用什麼方法，你能夠把人給弄過來，就是2萬美金，誰不願意做？」

保安局長鄧炳強則指出，港府正與外交部駐港公署、國際刑警等合作，聯繫東南亞國家方面，盡力營救受害人。

另據香港01專訪兩名分別從柬埔寨和緬甸 營區逃脫的港人「生還者」，講述劫後餘生的經歷。從柬埔寨跳車逃生的E先生（化名）6月因財困，在朋友介紹下應聘到柬埔寨工作，工作內容只需在當地開設銀行戶口，每開一個則會有有5至10萬港元（約6373至12746美元）報酬。但他到達金邊機場後，一名接頭人就收走他的護照。他其後登上一輛私家車，車上只有他和兩名柬埔寨人，一坐便坐了兩小時。他打開手機地圖後，發現與西哈努克港愈來愈近，接近「西港園區」，於是跳車逃脫，但由於他失去護照，求助入境處和中國大使館處理證件，滯留在金邊直至7月才回港。E先生直言從未想過，會真實經歷在漆黑公路叫救命、截順風車的電影情節。

另一名在泰國 工作的港人L先生（化名）就沒那麼幸運，曾被困緬甸詐騙營區三個月。L先生在泰國認識一名華人推介「筍工」，為一間公司開拓歐美市場。今年4月，招聘人員將他送到泰國湄索後，再有持槍軍人將他帶到緬甸一個營區，被要求在一間從事投資電騙的公司工作。本身有長期疾病的L先生，在電騙園區每日工作13小時，三個多月後在無法忍耐的情況下，向泰國朋友求救，終在朋友幫忙繳付約幾萬港元贖金後，才能離開園區。L先生形容營內生活「是人生最黑暗的日子」。