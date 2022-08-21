我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

華人成行走美金 拐入柬獲2萬 2港男歷劫：營區生活人生最黑暗

香港新聞組／香港21日電
香港保安局成立專責小組處理有關東南亞求職騙案。（中新社） ​
香港保安局成立專責小組處理有關東南亞求職騙案。（中新社） ​

港人涉被誘騙至東南亞「賣豬仔」事件，保安局昨日多接獲兩宗求助，累計28宗。據了解一名逃出虎口的香港居民表示，華人在當地已經成各種不法之徒垂涎的「行走的美金」，把華人拐入柬埔寨，就可獲2萬美金起跳的報酬。

這名港人說，華人在柬埔寨首都金邊、西哈努克港（俗稱「西港」）等地成了「起步價2萬美金」的肥肉，成功把人拐到或騙到園裡就有錢。「反正你不管你用什麼方法，你能夠把人給弄過來，就是2萬美金，誰不願意做？」

保安局長鄧炳強則指出，港府正與外交部駐港公署、國際刑警等合作，聯繫東南亞國家方面，盡力營救受害人。

另據香港01專訪兩名分別從柬埔寨和緬甸營區逃脫的港人「生還者」，講述劫後餘生的經歷。從柬埔寨跳車逃生的E先生（化名）6月因財困，在朋友介紹下應聘到柬埔寨工作，工作內容只需在當地開設銀行戶口，每開一個則會有有5至10萬港元（約6373至12746美元）報酬。但他到達金邊機場後，一名接頭人就收走他的護照。他其後登上一輛私家車，車上只有他和兩名柬埔寨人，一坐便坐了兩小時。他打開手機地圖後，發現與西哈努克港愈來愈近，接近「西港園區」，於是跳車逃脫，但由於他失去護照，求助入境處和中國大使館處理證件，滯留在金邊直至7月才回港。E先生直言從未想過，會真實經歷在漆黑公路叫救命、截順風車的電影情節。

另一名在泰國工作的港人L先生（化名）就沒那麼幸運，曾被困緬甸詐騙營區三個月。L先生在泰國認識一名華人推介「筍工」，為一間公司開拓歐美市場。今年4月，招聘人員將他送到泰國湄索後，再有持槍軍人將他帶到緬甸一個營區，被要求在一間從事投資電騙的公司工作。本身有長期疾病的L先生，在電騙園區每日工作13小時，三個多月後在無法忍耐的情況下，向泰國朋友求救，終在朋友幫忙繳付約幾萬港元贖金後，才能離開園區。L先生形容營內生活「是人生最黑暗的日子」。

他們逃過一劫後，均呼籲港人不要隨便相信，世界上有條件異常優厚，但要求不高的工作。

香港保安局局長鄧炳強指出，港府正與外交部駐港公署、國際刑警等合作，聯繫東南亞國家...
香港保安局局長鄧炳強指出，港府正與外交部駐港公署、國際刑警等合作，聯繫東南亞國家方面，盡力營救受害人。（中通社）

華人 泰國 緬甸

上一則

搶救爛尾樓 多部會「保交樓」專案貸款拆彈

下一則

經濟學家信心調查 71%認中國經濟形勢差

延伸閱讀

趁火打劫？臉書柬埔寨自救社團 入會竟要先交2萬元

趁火打劫？臉書柬埔寨自救社團 入會竟要先交2萬元
短評／柬埔寨詐騙 該怪「一帶一路」或「新南向政策」?

短評／柬埔寨詐騙 該怪「一帶一路」或「新南向政策」?
美國防部長始終見不到他 柬埔寨國防大臣為何能見到？

美國防部長始終見不到他 柬埔寨國防大臣為何能見到？
美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰