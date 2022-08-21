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日本豪斯登堡 擬6.6億美元賣給港資企業

香港新聞組／香港21日電
日本長崎縣的度假設施豪斯登堡，傳將賣給香港投資集團。（取材自豪斯登堡官網）
日本長崎縣的度假設施豪斯登堡，傳將賣給香港投資集團。（取材自豪斯登堡官網）

日本旅行社巨頭HIS考慮出售位於長崎縣佐世保市的度假設施「豪斯登堡」，正與據點設於香港的太盟投資集團（PAG）協商，估計售價將近900億（日圓，下同，約6.6億美元）。

中央社引述西日本新聞報導，HIS考慮出售大型主題公園豪斯登堡，正與太盟投資集團進行協商。持有豪斯登堡股權的九州電力、西部燃氣、九電工、JR九州、西日本鐵道等當地5家公司大致上都同意將出售持股，最快本月召開董事會決定出售一事。

上述5家當地公司持有豪斯登堡共1/3股份，HIS將收購這5家公司持股，然後售出整體約9成股份。

太盟投資集團評估，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，豪斯登堡的業績下滑，但預估今後業績將回升，也考慮讓豪斯登堡股票上市，因此有意高價收購。

豪斯登堡將被納入太盟投資集團旗下持續營業，屆時HIS將退出經營。在交涉過程中，HIS對太盟投資集團提出條件，包括維持雇用約千名員工等。

豪斯登堡的名稱源自荷蘭王室的官邸之一豪斯登堡宮，荷蘭語為Huis Ten Bosch，意為「森林之家」。

1992年開始營業的豪斯登堡受到泡沫經濟瓦解的影響，2003年申請適用公司更生法（破產保護），野村控股旗下投資公司曾支援重整但受挫。2010年HIS出資20億日圓接下經營權，當地5家公司總計出資10億，加上佐世保市也出補助金支援經營重建。

受到疫情影響，訪日的海外遊客銳減，HIS經營惡化，2022年4月的中期合併財報淨損達269億1100萬，自有資本比例降至5.8%，因此HIS考慮售出豪斯登堡以確保資金，重振經營。

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