古洞北粉嶺北地積放寬 37幅地額外增萬伙

粉嶺北放寬地積地皮發展效果圖。(取材自香港土木工程拓展署文件)

香港 土地供應緊張，特首李家超甫上任便強調土地及房屋供應要「三提」（提速、提效、提量），並已有具體措施出台。港府近日擬放寬古洞北/粉嶺北兩區共37幅土地的地積比，其中公營房屋發展密度多三成，私人房屋多兩成；估計放寬密度後可提供5萬8439伙公私營房屋，為市場帶來逾萬伙額外供應。

文匯報報導，港府規畫署上月26日向北區區議會諮詢有關古洞北/粉嶺北兩區放寬密度的建議，涉及放寬的土地多達37幅，其中，古洞北雖然只涉及17地塊，但規模較粉嶺北為大，建議地積比率介乎4.2倍至7.8倍，住宅樓面約1941.72萬方呎，非住用樓面約205.16萬方呎，包括作商店及食肆等用途，可建單位數量達3萬3510伙。

土木工程拓展署指，擬放寬的17幅地中，有5幅為公營房屋地，12幅為私營房屋地，全部地皮位於粉嶺公路以北，分布於石仔嶺及河上鄉一帶。

報導稱，粉嶺北放寬地塊則多達20塊，其中11幅為私營房屋地、9幅為公營房屋地，散落在梧桐河以南，包括天平山村以北、烏鴉落陽一帶，建議地積比率介乎0.29倍至6.5倍，住宅樓面約1397.14萬方呎，非住用樓面約174.91萬方呎，包括在部分公營房屋用地增建商店及食肆等，提供單位數量2萬4929伙。據悉，放寬後粉嶺北將額外多3683伙公營單位及1484伙私營單位。

市場預期，在港府的「三提」新思維下，整個北區發展密度將會適度放寬，以加快土地及房屋供應，區內有土地的多間大型發展商將受惠。

除了放寬發展密度，港府亦提議放寬建築物高度，粉嶺北提高4.2%至30%、古洞北提高0%至30%。港府強調今次放寬，是考慮政策方向及審視基礎設施承載力，並參考「大綱核准圖」的規畫及設計概念。規畫符合「一地多用」發展模式，及在公營房屋中增撥樓面用作社福設施用途。

另外，考慮到新增人口的需求，古洞北正研究增加公共車輛總站/公共交通交匯處。