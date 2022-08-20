陷柬緬騙局 再6港人求救 港府查犯罪集團在港代理人

東南亞求職騙案，目前仍有12名港人身處緬甸、柬埔寨、泰國，人身自由受到限制。港府保安局副局長卓孝業（中）19日表示，會追查疑犯在香港有否代理人。(中新社)

港人疑被誘騙到東南亞國家遭禁錮及被迫從事非法活動的事件曝光後，求助苦主人數不斷增加，今年1月以來，政府接獲的求助個案累計已26人，其中10人返港，12人未脫離險境，8人在緬甸 ，3人在柬埔寨，1人在泰國 ，人身自由受限制。香港 保安局將追查犯罪集團在香港有否代理人。

大公報報導，有受害人家屬表示，兩個月來經常在凌晨收到來自不同電話號碼的求救短訊，初時以為是電話騙案，近日見相關新聞廣泛報導，才發現可能是事實，趕緊向警方報案。

「兒子第一次打返來，就說自己在KK園區，但他一講完『媽咪，我想走』，就慘叫一聲，喊『肚好痛』，電話就斷線。」Z先生現時仍身處緬甸「KK園區」，Z母表示，兒子今年6月在網上找到一份泰國「好工作」，不料甫下機就被帶到緬甸，至今未能回家。

報導指出，港人被誘騙到東南亞國家禁錮後，多數被迫從事網路詐騙或電話詐騙。Z母說，他每次說話都非常簡短，也沒提及工作的具體內容，只說工作是「經常接觸鍵盤」，他也沒再提及想離開的說話。Z雖曾向母親求救，但至今未有人提出要求交贖金。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，她也接獲市民求助，一名20多歲的青年6月初往泰國工作後，一直失聯，但在他離港的兩個月內，其母不時收到陌生電話號碼的WhatsApp、短訊等求救信息，發信者說到埗泰國後，被拐賣禁錮在緬甸，被迫從事電騙和網騙活動，同時被虐打。由於每次的求救信息都來自不同的海外電話號碼，又於深夜時分發出，接到電話的母親以為是騙案，沒有理會。直到人口販賣、緬甸等字眼近日廣泛流傳，她才意識到兒子可能真的被禁錮。

明報報導，保安局將追查犯罪集團在香港有否代理人，卓孝業稱，離港最長時間的求助個案可追溯至去年9月，家屬最近才向局方舉報，她認為相關案件是有預謀式詐騙，有別於屬外遊的旅警。

另據香港01報導，日前在泰國落網的緬甸「KK園區」主腦、柬埔寨籍華人佘智江，2017年曾以「唐倫凱」之名，以柬埔寨護照登記，在香港開設「亞太國際控股集團有限公司」，公司註冊文件提交人則為1名鄺姓港人。然而，港媒到「亞太國際」的註冊地址時，發現是1間車房，職員說從沒聽過「亞太國際」，也不認識佘智江或唐倫凱，但倒是聽過鄺姓男子，不過傳媒在場等候多時，未能看到鄺男現身。