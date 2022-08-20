香江觀察／中轉站？港澳賣豬仔未曾停歇

香港示意圖。(圖：shutterstock)

台灣爆出柬埔寨詐騙 事件，在香港 愈傳愈熱，揭出香港早有同類事件，然後澳門 也說有了。這類事件在香港，較官式的說法是輕描淡寫的「求職被騙案」，但民間視為販賣人口的「賣豬仔」案。

「賣豬仔」在港澳有久遠的歷史，百多年前的華工被稱為「豬仔」，販賣華工人口這類行為就叫「賣豬仔」了。「賣豬仔」的中心就在港澳，史載19世紀下半葉起，澳門就是「賣豬仔」的中心，當年這事是打正招牌幹的，今天澳門景點大三巴附近賣杏仁餅的小街，當年集中著「賣豬仔」的檔口，殖民者葡國人稱為的「巴拉坑」即「招工館」，高峰時一字挑開有40多間。

19世紀的香港，「賣豬仔」跟澳門一樣大張旗鼓，香港人當時稱為「豬仔館」，官稱跟澳門一樣是「招工館」，不僅民營還有官辦。香港跟澳門不同的是，澳門以招攬生意為主，香港以轉運為主，今天香港美孚的饒宗頤文化館，在1904年是「華工屯舍」，也即「豬仔」轉運站。

轉眼百年，諸如香港的「華工屯舍」、澳門的「巴拉坑」已找不到了。但「賣豬仔」之事，在港澳未曾停歇。台灣的事傳來後，澳門警察稱接獲多宗報案，懷疑有人被騙到東南亞國家工作。初步證實最少五人被誘騙到寮國及柬埔寨，幸其中四人未登機，一人已離開寮國，目前安全。

香港揭「賣豬仔」的故事也有意思，據說前些天有港女網上交一港男，港男騙港女買加密貨幣，買了1萬4000港幣(約1790美元)後認為上當，港女痛罵港男，港男才訴苦被困在緬甸魔窟，專事網路詐騙，完不成任務走不了正想自殺。港女幫港男報了警，港警也十分詫異，這才破案。

港警現在懷疑，不法分子在香港有同黨或代理人，但否認香港是販運人口的目的地和中轉站。