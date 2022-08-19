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東南亞賣豬仔 家屬斥「擄人勒索」8港人被禁錮緬甸 港府設法營救

香港新聞組／香港19日電
香港保安局成立專責小組處理有關東南亞求職騙案，圖為警務處和入境事務處人員在機場發傳單，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。（中新社）
香港保安局成立專責小組處理有關東南亞求職騙案，圖為警務處和入境事務處人員在機場發傳單，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。（中新社）

近日爆出多宗港人被「賣豬仔」到東南亞國家案件，保安局成立專案小組跟進，目前已知至少仍有八名港人被禁錮在緬甸，當局表示正設法營救他們。有受害人家屬在網上痛斥，詐騙集團的惡行，「這不是一般的賣豬仔，根本就是擄人勒索。」

保安局副局長卓孝業說，當局今年至今收到20宗港人求助個案，12人確定安全，其中10人已回港，其餘8人被禁錮在緬甸，但當局暫時未能確定8人的確實位置。

據大公報追蹤調查發現，這類以優厚薪酬招聘的詐騙廣告，充斥網上社交媒體，套路多多，包括聲稱招聘網上賭場推廣員、地產管理和銷售員，以及粵菜廚師，更有所謂文化體驗團，講明「食住行全包」。該報記者昨日與其中一份招聘廣告的接頭人取得聯絡，對方聲言搞網上賭場，招聘對象是港、澳、台和東南亞華人，又謊稱「不會限制員工自由，但護照會被公司收起保管」。

據報導，有疑似詐騙公司，在本港一份「求職廣告雜誌」刊登廣告，聲稱是「國際地產發展商」，聘請「地產代理專才」，職位是「助理董事」，工作地點是東南亞，但沒標明實際地點，工作是帶領團隊銷售住宅及商業樓盤，標榜年薪70萬港元（約8.9萬美元），首年保證佣金60萬，福利包括12套來回香港機票，住800呎至1500呎豪宅，更有傭人及司機服侍。廣告聲言工作超過3年的同級人員，年薪都超過200萬港元。

報導指出，但按廣告提供的電話聯絡對方時，電話轉至留言信箱，並指示聯絡另一個電話號碼。再依新電話致電，同樣也是轉至留言信箱，用通信軟件致電對方，亦無人接聽。專家估計因近日賣豬仔事件鬧得熱烘烘，騙徒怕被警方追查，不敢接聽。

同類詐騙廣告招聘的職位林林總總，包括客服、推廣、公關、秘書；粵菜私廚、行政專員等等，職位名稱五花八門，相同的是均聲稱薪高福利好，包食宿機票，以及假期多。

報導稱，為消除應聘者疑慮，不少廣告更刻意寫明「不會禁足」、「可以外宿」、「有住房補貼」、「不坑不騙」、「無押金」、「零賠付進來、零賠付走」等各項「保證」，可謂做戲做到足。另有詐騙廣告更「食住」特區政府放寬入口「3＋4」的新檢疫政策，聲稱有「文化體驗團」，帶你游走柬埔寨、泰國，食住行全包，不惜落本「請君入甕」。

香港官員18 日表示，港人前往東南亞工作遇詐騙，當局正設法營救。（中新社）
香港官員18 日表示，港人前往東南亞工作遇詐騙，當局正設法營救。（中新社）

詐騙集團 東南亞 緬甸

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