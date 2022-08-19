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港單日確診破6000例 澳門取消入境疫苗證明要求

香港新聞組／香港19日電
香港18日新增6054確診，嬰幼兒染疫比率增，圖為灣仔街頭。（中新社）
香港18日新增6054確診，嬰幼兒染疫比率增，圖為灣仔街頭。（中新社）

香港新冠確診昨日病例重登3月底以來破6000宗，達到6054例，其中5811例為本土感染，新增5名確診患者死亡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君18日表示，懷疑BA.5病毒株個案比率持續上升至27%，有機會成為香港主流病毒株，亦令最近單日新增個案重上至6000宗水平。

據大公報報導，張竹君表示，香港整體疫情趨勢一直都無下跌，仍正慢慢上升，與BA.5個案上升、有人未注射疫苗，例如老人家和小朋友接種率不算太高都有關係。

她說，最近一周，3歲以下嬰幼童染變種病毒比率升到1.8%至2%，較7月中有上升趨勢，提醒家長盡快帶子女打疫苗。商界亦協助推動3歲以下小童打針，敘福樓集團昨天發通告，全職員工若攜3歲以下子女打針，可獲半日「子女針假」。

此外，衛生防護中心表示，昨天有36間學校呈報48宗陽性個案，兩間學校個別班別停課一周。

中央社引述明報報導，澳門政府17日晚發布聲明指出，從18日起，來自香港、台灣和其他地方的入境人士在進入澳門時無需出示疫苗接種證明，但入境人士須遵守相關核酸陰性檢測證明和醫學觀察規定。

衛生局公告，自8月18日零時起，擬登上由外國、香港特別行政區或台灣地區前來澳門特別行政區的民用交通工具的任何年齡人士，均毋須出示新冠病毒疫苗接種證明。

香港 疫苗 澳門

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