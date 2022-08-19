港民主派初選涉國安法 戴耀廷、黃之鋒等29人認罪

47人因「初選案」涉嫌違反香港國安法 戴耀廷（右）、黃之鋒等29人承認串謀顛覆國家政權罪。（中通社）

香港 民主派2020年立法會選舉前舉行初選，有47人被控違反香港國安法、串謀顛覆國家政權案，戴耀廷、黃之鋒 等29人承認控罪，何桂藍、林卓廷等18人不認罪。

香港民主派初選案47人被控涉嫌串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍裁判法院再訊。戴耀廷、黃之鋒、區諾軒等29人承認控罪，將交香港高等法院擇日判刑，初步排期分別在10月和11月在高等法院進行案件管理聆訊。

認罪29人的案情長達150頁，指稱認罪被告案發時分別為大學副教授、時任或前立法會議員、區議員、政治人物、工會領袖或商人。其中戴耀廷發起及提倡案中串謀，聯同區諾軒廣發多篇文章遊說宣傳，包括「攬炒的時代意義」等。

另外18名被告擬不認罪，交付香港高等法院原訟庭審訊，他們包括吳政亨、何桂藍及林卓廷等。

香港立法會原定2020年9月選舉，當年3月有學者建議民主派應就整場立法會選舉成立「初選委員會」，討論初選安排，其後戴耀廷撰文提出兩階段協調及公民參與的初選機制。香港民主派當年7月11日起一連兩日舉行初選投票，因其目標是獲得立法會過半議席，被稱為立法會「35+初選」。

當時的香港特首林鄭月娥事前警告，所謂初選的目的，是阻撓政府所有政策，這可能違反香港國安法中顛覆政權罪。

2021年1月6日，香港警察國安處發動全港大搜捕，55名初選發起人和參與者先後被捕。同年2月，港警正式落案起訴其中47名民主派人士，他們多數均已被拘押。

另據東方日報報導，自「港區國安法 」生效後，截至8月12日，警方共拘捕了215人、檢控5公司，其中已完成審訊的被告有13人，全部已被定罪，其中6人就「港區國安法」下的罪行被定罪。