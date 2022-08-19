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機場三跑揭貪案 廉署「暴雪」執法拘30人

香港新聞組／香港19日電

廉政公署18日證實，在過去兩日進行代號「暴雪」的執法行動中拘捕了30人，涉嫌在機場「三跑道系統項目」中協助批出工程及物料供應合約，以及相關的行政和財務安排上涉嫌貪污，其中4人是獲機管局以短期合約聘用的總經理、首席高級經理、高級經理及高級工程督察，其餘人士是受聘於工程承辦商及分判商的職員和其他人士。

大公報報導，廉署早前接獲貪污投訴，稱有機管局人員在參與2016年展開的「三跑道系統項目」時涉嫌利用職權收受利益，於是展開調查，發現該4名機管局人員涉嫌曾多次在不同食肆、夜總會及其他娛樂場所接受有關承辦商及分判商人員的款待，上述機管局首席高級經理的銀行戶口有多筆懷疑是賄款的現金存款共數百萬元，部分款項經由其家人協助存入銀行。

廉署人員在行動中搜查了涉案人士的住所及辦公室，檢獲部分懷疑貪污利益，包括現金、名貴手表、名酒及金幣等。

被捕的27男3女年齡介乎27至77歲，現時獲准保釋候查。廉署指案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，未發現任何資料顯示當中涉及工程質素及物料規格方面的問題，會繼續與機管局保持緊密聯系。

機管局就項目以短期合約形式額外聘用多名工程專業人員協助管理，包括上述四名機管局人員。他們參與管理此項目的各項合約，包括「主要填海」及「第三條跑道建造」工程合約，協助批出及管理相關的建造合約及物料供應合約，以及處理相關的行政及財務安排，例如安排工程物料供應及工程費用發放等事宜。

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