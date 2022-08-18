李家超：與內地及與國際恢復通關 兩者無矛盾

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 行政長官李家超17日在「香港高峰論壇2022」發表主旨演講時表示，欣悉商界普遍支持政府放寬入境檢疫限制「3+4」方案。他說，明白本港與國際聯繫的重要性，但除了要維持香港國際競爭力，亦需保障公眾健康和生命。

文匯報報導，對於很多商界人士期望香港與內地盡快恢復正常通關，李家超強調特區政府有與內地相關部門保持溝通，主要目標是減少旅客的入境限制，同時確保不會為內地疫情 帶來額外風險。他強調，「與內地及與國際（復常）通關，兩者並無矛盾。」

李家超表示，香港一直與內地同行保持良好的聯繫和交流，支持和尊重內地的抗疫戰略，在聯防聯控方面保持合作。初步目標是，在不給內地疫情帶來額外風險的情況下，減少對旅客的不便。

他強調，疫情嚴重干擾環球經濟及人民生活，特區政府會繼續將抗疫列為首要工作，而政府抗疫策略會遵循5個重要原則，包括控制每天確診數字，以免公立醫院超負荷甚至崩塌，絕不「躺平」；精準將不同風險程度的人士分類，作科學及適當管控；亦會平衡經濟和疫情風險；持續減少重症及死亡個案，以及努力推動長者、兒童及長期病患者等高危群組接種疫苗 。

另外，李家超17日還先後到北大嶼山醫院香港感染控制中心及位於瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心視察，了解醫管局治療護理新冠肺炎病人的工作，並感謝前線醫護人員為應對新冠疫情所作的努力和付出。

對於近日瑪嘉烈醫院接收了一名感染新冠病毒後出現嘶哮症的兩歲男童，一度危殆，李家超表示，已了解過他的情況已轉為穩定，祝願他早日康復，並強調必須盡早讓小朋友接種疫苗以作保護，呼籲家長盡早帶小朋友接種疫苗。

對於本港近期有兒童在感染新冠病毒後出現急性併發症的情況，李家超指自己特別關注，並留意到兒童出現嘶吼症的個案有所上升，呼籲家長盡早帶小朋友接種疫苗。「近日出現涉及幼童的入院及重症個案，情況有上升趨勢。幼童在沒有疫苗保護下，患重症的風險相對大很多。家長必須盡早安排子女接種疫苗，以免後悔莫及。」

至於醫管局近日因應非洲抵港者感染瘧疾的事件，啟動重大事故控制中心以統籌協調應對措施，李家超認為，這是體現了本港醫療體系處理緊急事故的高效能。

另外，政務司司長陳國基17日出席第二次立法會前廳交流會後見媒體時，被問及何時可再放寬海外及台灣地區人士抵港的檢疫安排，陳國基指，特區政府早前將海外及台灣地區抵港人士檢疫期改為「3+4」，效果相當不錯，特區政府計算過風險，認為並不高，會繼續檢視疫情發展。因為對香港經濟及各行各業有幫助，會視乎疫情發展，如條件成熟許可，一定會繼續放寬。

商經局局長丘應樺17日亦在「香港高峰論壇2022」座談環節表示，香港疫情逐漸受控，檢疫要求再次放寬，航空服務和跨境貨運等正在陸續恢復，這將大力推動供應鏈正常化，有利區域經濟的復甦和發展。特區政府也正在與航空公司協商接洽，希望能盡快恢復以往航空服務的緊密聯繫。