香港增5757例確診 近2周長者染疫占25%

香港17日新增5757例感染個案，近兩周已有1.5萬個長者染疫；圖為防護員幫忙轉移翡翠長者之家的病人。（中新社）

香港 昨天新增5757宗確診個案，當中5563宗屬本土感染。衛生防護中心指出，6月起60歲或以上長者的感染人數持續上升，本月首兩周約有1.5萬名長者染疫，占整體個案約25%，染疫長者入院人數也增加，截至昨日凌晨，約六成新入院個案為60歲或以上，留醫及重症患者，長者分別占八成。

無線電視台報導，特首李家超昨在香港高峰論壇上致辭說，在對抗疫情 上，當局不會「躺平」，會控制確診數字，在風險可控情況下維持經濟活動和競爭力。初步目標是在不為內地疫情帶來額外風險的情況下，減少對旅客帶來的不便。

另據明報報導，特首李家超昨與醫衛局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞到訪醫管局重大事故控制中心等設施，了解醫管局抗疫工作，李家超稱特別關注近期有兒童出現急性併發症 ，已指示團隊加強宣傳解說接種重要性，呼籲家長盡早帶兒童打針。

報導引述醫管局總行政經理劉家獻說，當每日新增入院數字達300，病床應變方案將踏入第三階段。老人科專科醫生佘達明指出，這一波病毒的傳播速度雖較年初慢，但整體個案仍呈上升趨勢，長者染疫及入院比率自然隨之上升，預料長者染疫個案占整體個案比率會升至30%。

據報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，8月1至14日有15443名60歲或以上長者染疫，占同期總個案數約25%，6月初時占約18%；以個案數字計，則較對上兩周（7月18至31日）的1萬2898宗上升約20%。翻查紀錄，7月18至31日，香港新增5萬9844宗陽性個案，60歲或以上占個案總數約21.6%；8月1至14日，香港新增6萬3028宗個案，較對上兩周增約5.3%，60歲或以上個案比率微升至24.5%。