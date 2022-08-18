我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

香港增5757例確診 近2周長者染疫占25%

香港新聞組／香港18日電
香港17日新增5757例感染個案，近兩周已有1.5萬個長者染疫；圖為防護員幫忙轉移翡翠長者之家的病人。（中新社）
香港17日新增5757例感染個案，近兩周已有1.5萬個長者染疫；圖為防護員幫忙轉移翡翠長者之家的病人。（中新社）

香港昨天新增5757宗確診個案，當中5563宗屬本土感染。衛生防護中心指出，6月起60歲或以上長者的感染人數持續上升，本月首兩周約有1.5萬名長者染疫，占整體個案約25%，染疫長者入院人數也增加，截至昨日凌晨，約六成新入院個案為60歲或以上，留醫及重症患者，長者分別占八成。

無線電視台報導，特首李家超昨在香港高峰論壇上致辭說，在對抗疫情上，當局不會「躺平」，會控制確診數字，在風險可控情況下維持經濟活動和競爭力。初步目標是在不為內地疫情帶來額外風險的情況下，減少對旅客帶來的不便。

另據明報報導，特首李家超昨與醫衛局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞到訪醫管局重大事故控制中心等設施，了解醫管局抗疫工作，李家超稱特別關注近期有兒童出現急性併發症，已指示團隊加強宣傳解說接種重要性，呼籲家長盡早帶兒童打針。

報導引述醫管局總行政經理劉家獻說，當每日新增入院數字達300，病床應變方案將踏入第三階段。老人科專科醫生佘達明指出，這一波病毒的傳播速度雖較年初慢，但整體個案仍呈上升趨勢，長者染疫及入院比率自然隨之上升，預料長者染疫個案占整體個案比率會升至30%。

據報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，8月1至14日有15443名60歲或以上長者染疫，占同期總個案數約25%，6月初時占約18%；以個案數字計，則較對上兩周（7月18至31日）的1萬2898宗上升約20%。翻查紀錄，7月18至31日，香港新增5萬9844宗陽性個案，60歲或以上占個案總數約21.6%；8月1至14日，香港新增6萬3028宗個案，較對上兩周增約5.3%，60歲或以上個案比率微升至24.5%。

香港 疫情 併發症

上一則

香港近3個月失業率降至4.3% 年底有望跌破4%

下一則

打通北上求學路 港研「逆向隔離」 擬包機助學生

延伸閱讀

無視習禁令 7香港高官海外置產 「愛國只是工作？」

無視習禁令 7香港高官海外置產 「愛國只是工作？」

搶全球創科人才 李家超10月公布措施

搶全球創科人才 李家超10月公布措施
香港搶人才 李家超：首份施政報告將公布措施

香港搶人才 李家超：首份施政報告將公布措施
李家超自爆練氣功25年 冀港人強身抗疫

李家超自爆練氣功25年 冀港人強身抗疫

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片