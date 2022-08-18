香港麻雀數目增近4成 觀鳥會：原因不明

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 觀鳥會5月進行全港麻雀普查，今年邀請126名普查員走訪全港18區，於88處涉及6類不同土地用途地點，進行樹麻雀普查。觀鳥會推算現有麻雀數目約為28.7萬隻，數字較去年急升36%，確實原因未明，且天氣與麻雀數目增減並沒有顯著關係。

香港01報導，香港觀鳥會在5月7至23日走訪18區及為麻雀求偶情況、築巢位置及數目進行研究。調查涵蓋範圍，包括88條長1公里路線的路線，涵蓋全港18區的住宅區、工業區、商業區、康樂及休憩區、農業區及鄉村地區。

調查按不同土地用途比例作推算，推算香港現有麻雀數目約有28.7萬隻，較上年回升36%。無論住宅區、工業區、康樂及休憩區，以及鄉村地區的麻雀分布密度，均較往年上升，而商業區及農業區的麻雀數目則與往年持平。在全港18區中，麻雀較多生活於舊市區或新市鎮，如深水埗、屯門及黃大仙。

香港觀鳥會總監余日東解釋，麻雀會於適合的地方生存，而大廈外牆是蛇及老鼠等麻雀天敵較難到達的地方，即在外牆居住會令其更受保護。相反，一些商業地區，有較多用玻璃幕牆建成的新型樓宇，會令麻雀沒有站立及築巢空間，故麻雀亦較少分布在這些地區。

普查員在調查中發現107個鳥巢，當中39%是在大廈外牆，20%在排水或排氣口。

觀鳥會研究主任鍾晉霆形容，麻雀數字明顯反彈。該會亦嘗試研究相關天氣數據，亦未能證明麻雀數目與天氣因素有顯著關係。他續指，相關調查最少要持續十年才能得出較準確的趨勢，惟香港只進行七年，目前未能掌握麻雀數目上升的確實原因。