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打通北上求學路 港研「逆向隔離」 擬包機助學生

香港新聞組／香港18日電
隨著內地縮減檢疫天數，加上近日不少學生趕回內地開學，通關配額供不應求情況更嚴重。（中通社）
隨著內地縮減檢疫天數，加上近日不少學生趕回內地開學，通關配額供不應求情況更嚴重。（中通社）

學校9月開學在即，「健康驛站」預約難、機票貴，成為不少北上求學的香港學生眼下的難題。立法會第二次前廳交流會昨日舉行，不少議員向政務司司長陳國基就有關情況表達關注。港府表示正與內地探討「逆向隔離」方案的可行性，即市民回內地前先在香港進行閉環式隔離。

綜合文匯報、經濟日報報導，有議員會後見媒體時，引述陳國基在前廳交流會指，港府關注事件，現與內地積極跟進中，並會盡快公布安排，不排除包專機讓學生赴內地報到上學。議員透露不少港生因有關情況感到不安，甚至有人因此受到情緒困擾，最終放棄學位。有港生形容，港府的支援措施是他們這群學生趕及赴內地註冊升學的「最後希望」。

疫情下，兩地尚未恢復免檢疫通關，想進入內地的香港旅客得抽籤預訂每天只有2000間「健康驛站」(檢疫酒店)名額，以通關進入深圳，不然就是得設法取得一張粥少僧多且價格昂貴的機票飛進內地。

立法會議員楊永杰表示歡迎港府有關安排，但認為北上求學學生眾多，不少港生就讀位於廣東省的大學，包機費時，建議港府繼續與內地協商擴大「人文關懷通道」，以及容許包車到深圳與珠海，讓港生以不同途徑回內地上學。

議員陳恒鑌與議員梁熙在會上均指，隨著內地縮減檢疫日數，加上近日不少學生趕回內地開學，通關配額供不應求情況更嚴重。民建聯多次建議港府與內地商討「逆向隔離」方案，即市民回內地前先在香港進行閉環式隔離七天，再到內地隔離三天，舒緩內地酒店房間需求。梁熙引述陳國基透露，有與內地探討「逆向隔離」方案，甚至提出香港隔離期間的管理模式及人員都由內地決定，內地部門正考慮有關方案，港府會密切關注。

陳國基在交流會後見媒體時，被問及與內地免檢疫通關的進展，他表示，一直無停止與內地討論通關問題，適時會公布詳情。

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