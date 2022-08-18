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香港近3個月失業率降至4.3% 年底有望跌破4%

香港新聞組／香港18日電
香港5至7月失業率回落至4.3%；圖為市民經過空置的店鋪。（中通社）
香港5至7月失業率回落至4.3%；圖為市民經過空置的店鋪。（中通社）

由於經濟活動轉強，香港近3個月的失業率稍有改善，但仍達到4.3%；就業不足率亦下跌0.8個百分點至2.2%。有學者相信，若疫情持續受控，今年底的失業率有望跌穿4%。

港府統計處昨天公布，香港5至7月的失業率為4.3%，低於4至6月的4.7%，具體失業人數為16萬8200人，減少約1萬400人。香港勞工及福利局長孫玉菡表示，由於本地經濟活動持續恢復，香港勞動市場進一步改善。

展望未來，孫玉菡說，只要香港疫情持續受控，在港府向市民派發第二階段現金消費券的支持下，本地經濟活動在未來數月會進一步恢復，勞動市場繼續改善。

文匯報報導，港府統計處指出，差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯跌幅，有關行業的就業不足率亦同樣下跌。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業即零售、住宿及膳食服務業，合計失業率下跌0.9個百分點至6.5%，其中餐飲服務活動業失業率下跌1.6個百分點至7%，零售業失業率下跌0.3個百分點至6.3%。

孫玉菡表示只要本地疫情受控，加上第二階段消費券計畫支持，本地經濟活動未來數月預計進一步恢復，勞工市場應可繼續改善，但改善幅度取決於經濟在金融狀況收緊下的恢復速度，而勞工處將於9月22日及23日在麥花臣場館舉辦「中高齡就業新里程招聘會」，超過50個僱主參與，提供大量職位空缺。

中文大學全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，雖然香港現時單日確診宗數仍高企，但已較高峰大幅下跌，「香港的入境政策又放寬，內地6、7月出口會帶動下半年（香港）經濟和出口增長，所以基本上經濟回暖及失業率趨勢慢慢向下，有機會去到年底見『3字頭』也不一定。」

香港 就業 疫情

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