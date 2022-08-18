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求職、網戀、投資加密幣…東南亞拐騙 12港人脫險5失聯

香港新聞組／香港18日電
港府今年以來已接獲17例港人家屬求助，懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨和寮國失聯。（美聯社）
港府今年以來已接獲17例港人家屬求助，懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨和寮國失聯。（美聯社）

香港入境事務處「協助在外香港居民小組」昨天透露，今年以來，港府接獲17例港人家屬求助，指家人懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨和寮國失聯。入境事務處稱，其中12名港人已安全離開當地。港府會繼續與其餘5人的家屬、香港警方、中國外交部駐港特派員公署，以及中國駐當地使領事館保持聯繫。

針對有報導指出，也有港人同樣被騙到緬甸及柬埔寨，期間遭到虐打、禁錮，被迫參與詐騙活動。香港商業電台等港媒報導，民建聯立法會議員葛珮帆對此表示關注，建議港府公開呼籲香港市民，前往這些地方時要特別小心謹慎，慎防受騙。

葛珮帆表示，對於相關詐騙事件感到十分震驚，並指網上相關招聘廣告可能都是陷阱。她形容犯罪集團可恥及殘暴，如果有港人受困，希望香港警方及中國外交部能盡力營救，並加強協商。

大公報報導，警方1月至今亦接獲12宗因誤墜求職／網上情緣等「賣豬仔」（拐賣）騙局，於外地被禁錮的求助個案。媒體連日亦揭露多宗懷疑港人受騙個案。一名本地女子遭人遊說投資加密貨幣，損失1800美元後才知道受到詐騙。行騙男子卻稱自己被困在緬甸邊界一個類似度假村的地點，被強迫參與電話詐騙，若沒騙到500萬港元（約63.7萬美元）業績，就得付出贖金才可能脫身。

該男子還透露，他的贖金是30萬港幣，所在營區在泰緬邊界的喀倫邦，當地被民兵占領，處於無政府狀態，營區由華人控制，裡面「員工」有數百人，曾有被困民眾企圖逃出營區，被人開槍射擊，更目睹有重傷者被抬走。

另有報導指出，一名28歲本地男子約三年前透過社交媒體認識一名女子並成為情侶，在對方甜言蜜語下，於7月中被哄騙至泰國相見。對方支付了該男子的機票費用，並負責他在當地的衣食住行。惟男子抵達曼谷後就被沒收手機和護照，並被帶去不知名地方，後來他才了解到自己身處緬甸境內。有不法集團成員要求他從事詐騙工作，稍有不從就遭毒打，全身留下長長的傷痕。

香港 詐騙 緬甸

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