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屹立近半世紀 油麻地冠南華「最幸福霓虹燈」拆了

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港近年不少霓虹燈招牌被拆卸，夜景早已不如以往璀璨輝煌。屹立近半世紀、位於油麻地的中式裙褂老字號「冠南華」，17日起也要搭棚拆卸兩個霓虹燈招牌，16日晚是最後一夜，11時熄燈前不少人聞風而至，用相機記錄最後夜光。

香港01報導，「冠南華」店舖上方有兩個大型霓虹燈招牌，一幅是黃色波浪邊框配紫色英文字，另一幅則是藍綠色邊框配紅色中文字，由於成雙成對，加上寫有「婚紗」字眼，被稱為「最幸福霓虹燈」，被不少外國旅遊網站譽為香港五大特色霓虹燈之一，亦獲香港旅發局推介。

冠南華負責人指，屋宇署近日向店舖下「最後通牒」，逼不得已決定拆卸，並無奈指清拆後將不再有完整的歷史文化了。店方亦曾聯絡M+博物館收留招牌，但不獲回應，故霓虹燈招牌清拆後，將棄置到堆填區。

負責人林小姐指較大的一個已屹立超過40年，「陪著我長大，舖頭一開就已經有。」另一個較小的招牌則於80至90年代建成。

不過冠南華臉書昨日公布，明日起將搭棚拆卸兩個霓虹燈招牌，原本招牌於每晚9時關燈，不過由於收到不少查詢，故今晚將延至11時。

林小姐解釋，屋宇署數年前已向該店發清拆令，指霓虹燈招牌不符現時法例規定：「覺得好可惜，不然也不會拖到現時。」至近日收到屋宇署警告，若再不清拆將被起訴，故無奈決定拆卸霓虹燈招牌，林小姐坦言感到十分惋惜。

冠南華婚紗負責人林小姐說：霓虹燈招牌已經是香港文化，就算重新做一個，都不可能這麼大，不會原汁原味。

屋宇署回覆指，根據記錄該署人員曾到上址視察，發現兩個附建於平安大樓面向甘肅街1字樓至3字樓外牆的現存違例招牌，其主要字眼為「冠南華」及「冠南華婚紗 Koon Nam Wah Bridal」。按照現行的執法政策，有關招牌屬須予以取締類別，該署遂透過「大型招牌大規模行動」，於去年10月26日根據《建築物條例》第24條向招牌擁有人發出清拆令，下令拆除有關招牌。

香港 博物館 甘肅

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