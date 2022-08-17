港人遭轉賣緬甸詐騙營 目睹逃跑者中槍 中領館難救

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年有電訊詐騙集團 ，以高薪利誘華人到泰國 、柬埔寨、緬甸 等國打工，但很多人到埗後就被「賣豬仔」（拐賣當苦工），要支付高額的贖金才能脫身。記者接觸到三名受困在緬甸的港人，有人被多次「轉賣」，包括到臭名昭著的「KK園區」。

香港01報導，全球反詐騙組織負責人直言難以營救：「他們現在開始找馬來西亞、台灣人，因為這些人求助被救，轉移目標到香港。香港可能可借助中國的力量，但看到有人跪在大使館外面，因為人數太多，他們也不知怎樣救。」

記者連續揭開詐騙集團人口販賣的黑幕，一開始由受困港人的經歷說起，其中有人聲稱目擊逃跑者中槍，滿地鮮血。中國駐緬甸大使館回應指，已透過緬甸外交部聯絡解救，但稱緬方未能找到受困人。但事主所在地區，一直由地方民族軍政府控制，軍事政變前後，中央政府亦難以伸手到當地，全球反詐騙組織（GASO）直言，難以營救。

A先生8月被網上招聘廣告吸引，經一名內地人安排去泰國打工，機票全免。「是做寫字樓文職，月薪有4萬多元，主要做網上宣傳。」不過他從曼谷轉機到湄索後，一離開機場，就被幾個大漢逼迫上車，被送到緬甸，現時受困營區。「如果三日內支付不到贖金，就會將我賣走，賣走後贖金就加到2萬美元。」

B先生6月到泰國西北部邊境城市湄索找工作，跟朋友上了一輛車後，就被送到鄰國緬甸苗瓦迪，「車上所有人被脅持，過了河就去了緬甸，已經是另一個國家。」

短短一兩個月，A先生就被「轉賣」到不同營區，每個地方都有持槍的軍人駐守，交贖金就能離開，但每被轉賣一次，「贖身費」就加碼，從最初1萬美元，加至3至4萬美元。。

他現時被迫在營區內做網絡或電訊詐騙，「騙到300萬港元的話，就可放我出營區門。但門口也不安全，這邊是無政府狀態，如果騙到500萬港元（約63.7萬美元），就保證人身安全送我回泰國。」

記者還收到第三名受困港人的朋友求助，情況都差不多。幾名受困港人指，家人難以籌到贖金，擔心就算交了贖金也走不了。