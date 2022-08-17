我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

港人遭轉賣緬甸詐騙營 目睹逃跑者中槍 中領館難救

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年有電訊詐騙集團，以高薪利誘華人到泰國、柬埔寨、緬甸等國打工，但很多人到埗後就被「賣豬仔」（拐賣當苦工），要支付高額的贖金才能脫身。記者接觸到三名受困在緬甸的港人，有人被多次「轉賣」，包括到臭名昭著的「KK園區」。

香港01報導，全球反詐騙組織負責人直言難以營救：「他們現在開始找馬來西亞、台灣人，因為這些人求助被救，轉移目標到香港。香港可能可借助中國的力量，但看到有人跪在大使館外面，因為人數太多，他們也不知怎樣救。」

記者連續揭開詐騙集團人口販賣的黑幕，一開始由受困港人的經歷說起，其中有人聲稱目擊逃跑者中槍，滿地鮮血。中國駐緬甸大使館回應指，已透過緬甸外交部聯絡解救，但稱緬方未能找到受困人。但事主所在地區，一直由地方民族軍政府控制，軍事政變前後，中央政府亦難以伸手到當地，全球反詐騙組織（GASO）直言，難以營救。

A先生8月被網上招聘廣告吸引，經一名內地人安排去泰國打工，機票全免。「是做寫字樓文職，月薪有4萬多元，主要做網上宣傳。」不過他從曼谷轉機到湄索後，一離開機場，就被幾個大漢逼迫上車，被送到緬甸，現時受困營區。「如果三日內支付不到贖金，就會將我賣走，賣走後贖金就加到2萬美元。」

B先生6月到泰國西北部邊境城市湄索找工作，跟朋友上了一輛車後，就被送到鄰國緬甸苗瓦迪，「車上所有人被脅持，過了河就去了緬甸，已經是另一個國家。」

短短一兩個月，A先生就被「轉賣」到不同營區，每個地方都有持槍的軍人駐守，交贖金就能離開，但每被轉賣一次，「贖身費」就加碼，從最初1萬美元，加至3至4萬美元。。

他現時被迫在營區內做網絡或電訊詐騙，「騙到300萬港元的話，就可放我出營區門。但門口也不安全，這邊是無政府狀態，如果騙到500萬港元（約63.7萬美元），就保證人身安全送我回泰國。」

記者還收到第三名受困港人的朋友求助，情況都差不多。幾名受困港人指，家人難以籌到贖金，擔心就算交了贖金也走不了。

緬甸 詐騙集團 泰國

上一則

好友扛42公斤硬幣當賀禮 新娘：留給未來寶寶坐搖搖車

下一則

數量不到1000隻 瀕危伊犁鼠兔 天山發現蹤跡

延伸閱讀

強摘器官 緬甸「KK園區」主嫌在泰落網將遣中

強摘器官 緬甸「KK園區」主嫌在泰落網將遣中
見臉書「偏門工作」廣告 情侶赴柬被賣 家人200萬救回

見臉書「偏門工作」廣告 情侶赴柬被賣 家人200萬救回
翁山蘇姬又4項貪汙罪成 加判6年徒刑

翁山蘇姬又4項貪汙罪成 加判6年徒刑
泰國夜店玩太嗨 火辣DJ脫衣解扣讓客人塞錢

泰國夜店玩太嗨 火辣DJ脫衣解扣讓客人塞錢

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞