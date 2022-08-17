香港審判最大涉國安案件 將不設陪審團

香港示意圖。(圖：shutterstock)

兩年前在民主人士中組織非官方初選，包括民選議員、工會成員和學者在內的約47名被告（「47人案」），遭港府「陰謀顛覆」起訴；法新社報導，文件顯示，這一香港 迄今最大國家安全案件的審判準備性聽證會，將於9月和11月由港府精心挑選的三名國安法法官組成的公開法庭上進行。

德國 之聲中文網報導，據新任律政司司長林定國日前簽署的一項命令，對此香港迄今最大國家安全案件的審判，將偏離源自英法法系傳統，不設陪審團，原因是，此案具「涉外原因」，且考慮到「陪審員及其家人的人身安全」，並稱， 若在有陪審團情況下審判，有可能妨礙司法。

香港普通法法律體系依循陪審團審判制已有177年歷史，但北京 於2020年在港實施的遏制異議的立法，允許案件由專門的國家安全法官審理。

此次審判將是香港第二起不設陪審團的國家安全審判案。 在去年的首案中，被控騎摩托車撞傷警員、犯有「煽動分裂國家罪」的23歲青年唐英傑對無陪審團審判的上訴失敗，被判9年監禁。

陪審團審判制曾被視為香港司法的「最重要特徵」之一。但2020年實施的港版國家安全法規定，涉及需保護國家機密或陪審員及其家人安全，以及若涉及「外國勢力」，則可不設陪審團。

「35+初選」案涉47名香港民主派組織及參與者，被控「串謀顛覆國家政權」罪，包括港大法律學院前副教授戴耀廷等47名被告，是從溫和的改革派到激進的地方派的政治人物。此案去年3月首次提交法庭，在為期4天的聽證後，大多數被告不得保釋。

媒體人士被阻止報導大部分審前聽證會情況。