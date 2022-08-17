嚴審忠誠度 香港去年解雇70拒簽擁護基本法公僕

拒擁護基本法，香港去年有70個公務員丟差。圖為6月30日銅鑼灣電子看板顯示歡迎中國國家主席習近平到訪的標語。（中通社）

香港 去年有70名公務員被當局下令退休 或解雇，原因是他們拒絕簽署擁護基本法和效忠港府的聲明。香港公務員事務局強調，港府重視公務員的忠誠度，尤其在試用期的公務員，必定會繼續嚴格把關。

香港電台昨天報導，公務員事務局向立法會提交的文件指出，對於表現持續欠佳或因種種原因令港府對其執行公職失去信心的人員，港府可根據相關條例，下令他們退休或終止聘用。局方表示，類似個案去年有70例，都涉及拒絕簽署相關聲明。

在「反送中 」運動之後，當局自2021年初起陸續要求公務員宣誓或簽署聲明，表明擁護基本法、效忠港府、盡忠職守和對港府負責。

此外，自由亞洲電台報導，民建聯的青年軍──青年民建聯，以「認識祖國、融入灣區」為題，針對18到35歲港人進行調查，共收集465份問卷，顯示近三成受訪者不認同自己是中國人。

青年民建聯因此向港府提出多項建議，包括在香港開設健康驛站，方便港人前往中國；擴大宣傳渠道，以說好中國故事、進一步推動愛國主義教育、促進中港兩地銀行合作、提供津貼支持香港青年到中國求學等。

對此，在海外籌組「香港議會」遭到港府通緝的梁頌恆表示，強推「洗腦」措施無益於此，況且近年香港經歷的種種事件，更激發港人強烈認同自己的身分。他認為，港人普遍不敢暢所欲言，支持民主人士者更不會接受親中派所做的民調，因此估計沒有「中國人」身分認同的港人實際占比更高。

另據文匯報報導，公務員事務局強調，港府極為重視公務員的品行操守，表示在2017/18年度至2021/22年度的5個財政年度，共有1124名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，當中有155人被免職，2021/22年度免職的個案約占三分之一。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强表示，公務員是港府施政的「手與腳」，公務員的表現，直接影響到公眾對港府的看法，加之在「愛國者治港」下，必須對公務員有極高要求，他認為，監察公務員行為操守，應該具恒久及持續性。