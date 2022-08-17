我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

嚴審忠誠度 香港去年解雇70拒簽擁護基本法公僕

香港新聞組／香港17日電
拒擁護基本法，香港去年有70個公務員丟差。圖為6月30日銅鑼灣電子看板顯示歡迎中國國家主席習近平到訪的標語。（中通社）
拒擁護基本法，香港去年有70個公務員丟差。圖為6月30日銅鑼灣電子看板顯示歡迎中國國家主席習近平到訪的標語。（中通社）

香港去年有70名公務員被當局下令退休或解雇，原因是他們拒絕簽署擁護基本法和效忠港府的聲明。香港公務員事務局強調，港府重視公務員的忠誠度，尤其在試用期的公務員，必定會繼續嚴格把關。

香港電台昨天報導，公務員事務局向立法會提交的文件指出，對於表現持續欠佳或因種種原因令港府對其執行公職失去信心的人員，港府可根據相關條例，下令他們退休或終止聘用。局方表示，類似個案去年有70例，都涉及拒絕簽署相關聲明。

在「反送中」運動之後，當局自2021年初起陸續要求公務員宣誓或簽署聲明，表明擁護基本法、效忠港府、盡忠職守和對港府負責。

此外，自由亞洲電台報導，民建聯的青年軍──青年民建聯，以「認識祖國、融入灣區」為題，針對18到35歲港人進行調查，共收集465份問卷，顯示近三成受訪者不認同自己是中國人。

青年民建聯因此向港府提出多項建議，包括在香港開設健康驛站，方便港人前往中國；擴大宣傳渠道，以說好中國故事、進一步推動愛國主義教育、促進中港兩地銀行合作、提供津貼支持香港青年到中國求學等。

對此，在海外籌組「香港議會」遭到港府通緝的梁頌恆表示，強推「洗腦」措施無益於此，況且近年香港經歷的種種事件，更激發港人強烈認同自己的身分。他認為，港人普遍不敢暢所欲言，支持民主人士者更不會接受親中派所做的民調，因此估計沒有「中國人」身分認同的港人實際占比更高。

另據文匯報報導，公務員事務局強調，港府極為重視公務員的品行操守，表示在2017/18年度至2021/22年度的5個財政年度，共有1124名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，當中有155人被免職，2021/22年度免職的個案約占三分之一。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强表示，公務員是港府施政的「手與腳」，公務員的表現，直接影響到公眾對港府的看法，加之在「愛國者治港」下，必須對公務員有極高要求，他認為，監察公務員行為操守，應該具恒久及持續性。

香港 退休 反送中

上一則

太離譜 買房「公攤面積」31%變46％ 110平米剩61平米

下一則

女子買花生忘付錢？重慶婦追趕倒地亡 給2萬元補償「並非故意」

延伸閱讀

屍體從天而降 港片「神探大戰」導演曝還被店家要錢

屍體從天而降 港片「神探大戰」導演曝還被店家要錢
香港保釣船「啟豐二號」年久失修沉沒 登島成絕響

香港保釣船「啟豐二號」年久失修沉沒 登島成絕響
曾處理菲人質事件 香港前保安局長李少光73歲離世

曾處理菲人質事件 香港前保安局長李少光73歲離世
香港保釣船「啟豐二號」沉沒 登島保釣恐成絕響

香港保釣船「啟豐二號」沉沒 登島保釣恐成絕響

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞