我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

長新冠折磨香港女童 每天短暫失明30秒

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港新冠疫情持續攀升，昨日再多5162人確診，其中272例為境外移入病例，過去一天有11名確診者死亡，年齡由60至97歲，大多屬慢性病患。早前因「嘶哮症」入住深切治療部的2歲多男童，病情由危殆轉為穩定；但急性壞死性腦炎入院的5歲多女童，已併發大面積壞死性腦炎。

文匯報報導，醫管局至今接獲近60宗「多系統發炎綜合症」，今年內會在啟德兒童醫院成立門診為個案長期跟進及複診，並促請家長盡快帶子女接種新冠疫苗

醫管局表示，染疫兒童康復後有可能出現不同程度後遺症，曾有有幼童脫髮數月；有女童出現每天一兩次、每次持續10秒至30秒的短暫失明，嚴重影響日常生活；有10歲男童康復後約4周，突然右頸淋巴腫脹、紅眼及全身出紅疹等，被診斷為兒童「多系統發炎綜合症」。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨表示，兒童染疫前即使身體健康，染疫後屬輕症，病情也有機會惡化，痊癒後也有機會出現中、長期新冠後遺症。

他解釋，新冠病毒會攻擊神經中樞系統，引發兒童急性壞死性腦炎，「病情會轉差得好快，死亡率非常高，患者被病毒感染後，大腦可以大規模出現問題，即使康復，也有可能出現局部性神經功能損失。」

疫情 疫苗 香港

上一則

中國連續7個月拋美債 持倉跌破1兆美元12年最低

下一則

「贛南王」史文清受賄近2億人民幣 被判死緩

延伸閱讀

白宮：第一夫人吉兒染疫 拜登總統篩檢陰性

白宮：第一夫人吉兒染疫 拜登總統篩檢陰性
「魔鬼詩篇」作者魯西迪已能回答警方問題 一眼恐失明

「魔鬼詩篇」作者魯西迪已能回答警方問題 一眼恐失明
屍體從天而降 港片「神探大戰」導演曝還被店家要錢

屍體從天而降 港片「神探大戰」導演曝還被店家要錢
香港保釣船「啟豐二號」年久失修沉沒 登島成絕響

香港保釣船「啟豐二號」年久失修沉沒 登島成絕響

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞