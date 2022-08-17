長新冠折磨香港女童 每天短暫失明30秒

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 新冠疫情 持續攀升，昨日再多5162人確診，其中272例為境外移入病例，過去一天有11名確診者死亡，年齡由60至97歲，大多屬慢性病患。早前因「嘶哮症」入住深切治療部的2歲多男童，病情由危殆轉為穩定；但急性壞死性腦炎入院的5歲多女童，已併發大面積壞死性腦炎。

文匯報報導，醫管局至今接獲近60宗「多系統發炎綜合症」，今年內會在啟德兒童醫院成立門診為個案長期跟進及複診，並促請家長盡快帶子女接種新冠疫苗 。

醫管局表示，染疫兒童康復後有可能出現不同程度後遺症，曾有有幼童脫髮數月；有女童出現每天一兩次、每次持續10秒至30秒的短暫失明，嚴重影響日常生活；有10歲男童康復後約4周，突然右頸淋巴腫脹、紅眼及全身出紅疹等，被診斷為兒童「多系統發炎綜合症」。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨表示，兒童染疫前即使身體健康，染疫後屬輕症，病情也有機會惡化，痊癒後也有機會出現中、長期新冠後遺症。

他解釋，新冠病毒會攻擊神經中樞系統，引發兒童急性壞死性腦炎，「病情會轉差得好快，死亡率非常高，患者被病毒感染後，大腦可以大規模出現問題，即使康復，也有可能出現局部性神經功能損失。」