提升警民關係 港公關科升格公共關係部

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警務處處長蕭澤頤昨日為警察 公共關係部主持開幕禮，「公共關係科」正式升格為「公共關係部」（Public Relations Wing，PRW），進一步展現警方與時並進及對公共關係的重視。

文匯報報導，警務處助理處長（公共關係）、警察公共關係部首任掌舵人陳東表示，未來5年將積極推動五大工作重點，包括警務處公關策略，以應對科技進步及社會轉變帶來的挑戰，令警隊專業形象更加立體化，提升警民關係及同各界建立更加緊密合作夥伴關係，讓市民更加認同、信任及支持警隊工作；同時提升市民對守法、防罪滅罪、國安、反恐等各方面意識，希望警隊與市民共同維護社會和諧穩定，建設更加美好的香港。

陳東日前接受香港文匯報等媒體訪問時表示，升格後的「公共關係部」在架構、工作、工種及方向上大致不變，繼續沿着「展示警隊專業執法」、「主動澄清失實信息」、「提高警隊透明度」及「加強警民關係」四大工作方向。而他在公共關係部未來5年工作，則有五大重點。

陳東強調，「公關唔止無小事，公關是什麼都關事」，所以公共關係部的工作做得好，不單警民關係良好，罪案率也會因而下跌。試想如果防罪滅罪宣傳工作普及和成功，市民便會奉公守法和及早識破騙案。故此，公共關係部未來會有一連串宣傳防罪滅罪的活動及信息，市民拭目以待。

鑑於每次警民關係出現下跌也涉及一些事件，當中每每涉及假消息、假新聞，令市民產生偏向及誤解。總警司（公共關係部）曾淑賢指出，特別是經過2019年修例風波事件後，明白到假消息的破壞力可以好強，到現今仍有市民相信所謂「太子站死人」及「新屋嶺強姦」等假新聞。警方有責任及有必要，盡快找出假信息作出澄清，故在今年初已引入一個24小時的輿情追蹤機制，由網絡公司提供服務，配合大數據24小時追蹤網上有什麼抹黑事件正在升溫，有必要即時澄清。

曾淑賢舉例，今年5月網上流傳一條短片，指有警員在遊戲機中心外拔槍指向一名只是持香煙的市民，網上輿情更不斷升溫。警方即時核實事件，證實是一名男子持武器闖入遊戲機中心，警員到場調查時對方不聽警告放下武器，警員遂拔出低殺傷力的胡椒水發射器戒備，並非網上所指配槍。警方遂即時作出澄清，以免市民質疑警方使用武力的原則性。

此外，公共關係部未來亦會將青少年發展工作作為重點之一，希望透過不同活動加強青少年守法、防罪滅罪意識，以及更加了解國情和認同國民身分。計劃在疫情 緩和、恢復正常通關後，帶領少年警訊會員到大灣區考察，增加與內地青少年交流。